Първан Симеонов със сценарий за Румен Радев: Скача, прави финален спринт и разчита на избухване

Има търсене за нещо ново и всички се чудим откъде може да дойде то. Може да не го очакваме само от Радев. Могат да се появят и други неща. Но търсенето е налице. Това каза в интервю за БНТ политологът Първан Симеонов.

"Ако Радев скочи на терена, въпросът вече ще е дали той ще може да направи мнозинство. Тоест: ще избухне ли, или ще бъде в рамките на прогнозируемото. Има разлика между 700-800 хиляди и 1 милион гласа", добави той, като допълни, че този сценарий е напълно реалистичен.

"Ще акумилира гласусване и за себе си, и такова срещу статуквото", смята Симеонов.

"Възможно е Радев да се бори и за мнозинство, предвид патовата ситуация, в която се намираме, за да не му се налага много-много да се договаря. Мнозинство обикновено означава самостоятелно управление, но това ми изглежда мечтан вариант", отбеляза политологът, като предположи, че хипотетично настоящият президент би търсил коалиционно антипеевско мнозинство.

При подобен сценарий, според Симеонов, главният въпрос ще е дали Борисов ще бъде допуснат до участие в подобно управление.

По думите му, ако Радев ще оглавява партия, то това ще се случи тогава, когато е "сигурен". "Когато най-малко очаквате" може да значи страшно много неща.

Представете си следната сцена: вече всички започнаха да очакват, че няма да е на тези избори. Накрая той скоква върху някоя готова регистрация, за да нямаме време да му гледаме хората по места, които вероятно не са вдъхновяващи нови лица, и за да няма време много да го "бият". Отсега си представям заглавията в някои сайтове. Скача, прави финален спринт и разчита на избухване.

Другата възможност е да си приключи мандата. Да чака летни, есенни избори ще е още по-удобно за него и това е изкушение. Ако тръгне да играе на сигурно, обаче, сигурното е сега, колкото и парадоксално да звучи", коментира политологът.

