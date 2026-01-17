Люти студове сковават България на Антоновден: Минусови температури и жълт код

Слънчево, но изключително студено време ни очаква на Антоновден. За 14 области в страната е обявен жълт код за опасно ниски температури, като в голяма част от Северна България дневните стойности ще останат под нулата.

Минималните температури на места ще паднат до минус 10 градуса, а утрото в събота ще бъде особено мразовито.

Силен вятър в Североизточна България



В област Добрич, освен за студ, е издадено предупреждение и за силен вятър. Поривите ще достигат до 80 км/ч, което допълнително ще засили усещането за студ.

Слънце, но студ в цялата страна

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Преди обед по-значителна облачност ще има над Югозападна България, но следобед и там тя ще намалее.

Вятърът ще бъде умерен от североизток, а в Източна България – силен от север.

Температурите: минусови на север, малко по-високи на юг



Максималните температури ще варират:

от минус 3 градуса в Североизточна България

до около 4 градуса в крайните югозападни райони



В София минималните температури ще са около минус 2 градуса, а максималните – около 3 градуса.

Студът остава и в неделя и понеделник



Хладното време ще се задържи и през неделя и понеделник. В Западна България вятърът ще бъде слаб до умерен, докато по Черноморието временно ще се усилва. Валежи не се очакват.

В северните райони ще има повече облаци, а в южните – повече слънчеви часове.

Постепенно затопляне към средата на седмицата



Към средата на следващата седмица слънцето ще се показва все по-често, а температурите ще се повишат с 1 до 3 градуса. В сряда се очаква увеличение на облачността от югозапад и на места в Южна България са възможни слаби превалявания от сняг или дъжд и сняг.