Магнитни бури през уикенда. А след това и на тези дати

На 17 януари, събота, ни очаква слаба геомагнитна буря от степен Kp 5/G1. Това показват прогнозните данни на Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) и Лабораторията по слънчева астрономия към руската академия на науките (РАН).

Причината за явлението са потоци заредени частици от слънчевия вятър след изригвания през последните 48 часа.

Според данните от НАОА слаба геомагнитна буря предстои и в неделя, 18 януари, но тя ще въздейства предимно върху северните полярни региони на нашата планета.

В периода 20-23 януари отново има повишена вероятност за смущения в земното магнитно поле и дори слаби геомагнитни бури.

Значителното количество петна върху Слънцето са предпоставка за подобни явления, съобщи БТВ.