Кой може да стане служебен премиер: Вариантите пред Радев

Президентът Румен Радев връчи и трите проучвателни мандата за съставяне на правителство, но всички те бяха върнати неизпълнени. Първият мандат - на коалицията ГЕРБ-СДС, беше върнат веднага, а вторият - на „Продължаваме промяната - Демократична България“, също не доведе до съставяне на кабинет.

Третият мандат беше връчен на „Алианс за права и свободи“ (АПС), но и той беше върнат, с което се изчерпа конституционната процедура за формиране на редовно правителство и се отвори пътят към предсрочни парламентарни избори.

Какво следва:

При липса на съгласие за нов кабинет, президентът провежда консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство. След това той насрочва предсрочни парламентарни избори, които по Конституция трябва да се проведат в срок до два месеца от назначаването на кабинета. Народното събрание продължава да работи до началото на предизборната кампания - един месец преди самите избори.

След промените в Конституцията от 2023 г. държавният глава може да избира служебен министър-председател от кратък списък с конкретни длъжности или т. нар. „домова книга“.

Ето и какви са вариантите пред Румен Радев. Според Основния закон той може да избира от 10 души:

► Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

Рая Назарян

Рая Назарян БТА

► Управителят на БНБ - Димитър Радев

Димитър Радев

Димитър Радев БГНЕС

► Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков

Андрей Гюров

Андрей Гюров БГНЕС

Петър Чобанов

Петър Чобанов БТА

Радослав Миленков

Радослав Миленков БНБ

► Омбудсманът - Велислава Делчева

Велислава Делчева

Велислава Делчева БТА

► Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

Мария Филипова

Мария Филипова БТА

► Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

Димитър Главчев

Димитър Главчев БГНЕС

► Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева.

Мария Николова Сметна палата

Мария Николова Сметната палата

Силвия Къдрева Сметна палата

Силвия Къдрева Сметната палата

Конституцията не описва какво се случва, ако никой от допустимите кандидати не желае да стане служебен премиер, но и самата Конституция не съдържа конкретна клауза за „право на отказ“ от страна на избраните лица - тя просто казва кои длъжности са допустими за назначаване.

#Румен Радев

