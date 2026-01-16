Египет откри нови находища на петрол и газ

Министерството на петрола и минералните ресурси на Египет съобщи днес, че няколко петролни и газови компании, които работят в страната, са извършили успешно нови сондажи в своите концесионни площи в Западната пустиня, Източната пустиня и делтата на река Нил, като сред тях има и 5 съвсем нови проучвателни сондажа, съобщава египетската новинарска агенция МЕНА.

Според министерството тези нови находища се очаква да увеличат дневния добив на Египет с около 1,3 млн. куб.м. природен газ и приблизително 4300 барела на ден суров петрол и кондензат.

Компания Khalda Petroleum е открила 3 нови находища на петрол и газ. Пробите от сондажите показват общ дневен добив от около 2550 барела петрол и кондензат и близо 820 хил. куб.м природен газ. Планира се тези сондажи да бъдат включени в производството в близко бъдеще, докато продължава оценката на наличните запаси.

Отделно Desouq Petroleum Company, в партньорство с Harbour Energy, успешно е пробила оценъчния сондаж Eз-2 (Ez-2) в района Дисук в делтата на Нил. Резултатите от електрическите измервания потвърждават наличие на газоносен пясъчников слой с дебелина 23 метра в находището Абу Мади.

По-рано откритият сондаж Eз-1 вече е включен в производството и добива близо 280 хил. куб.м природен газ на ден и 500 барела кондензат. В момента тече подготовка и за пускането на сондажа Eз-2.

Държавната компания Egyptian General Petroleum Company е пуснала в експлоатация и нови сондажи в Западната и Източната пустиня, които заедно осигуряват около близо 230 хил. куб.м газ и над 1250 барела петрол и кондензат на ден.

Сондажът ДжиПиАр-3 е пуснат в експлоатация в новото находище ДжиПиАр и за първи път добива около близо 230 хил. куб.м газ и 250 барела кондензат от формацията Бахария. Той е бил свързан към съоръжението за отделяне на кондензат в Абу Сенан за рекордно кратко време - само два дни.

В Източната пустиня сондажът Караза-5 е започнал добив от около 1000 барела на ден след проведени сеизмични проучвания от компанията „Юнайтед Енерджи" (United Energy), която отговаря за операциите на находището