В Бургас въвеждат ежеседмичен контрол върху цените и мерки срещу измами с еврото

Държавата преминава към ежеседмичен мониторинг на търговската мрежа в Бургаска област, за да гарантира стабилност на цените и защита на потребителите след въвеждането на единната европейска валута. Приоритет ще бъде защитата на възрастните хора и жителите на малките населени места от опити за измами. Това беше решено днес на първото заседание на Областния координационен център в Бургас, свикано от областния управител Владимир Крумов в изпълнение на указанията на Министерския съвет, предаде кореспондентът на БТА Станимир Димитров.

Вместо традиционните периодични отчети, институциите в региона преминават към режим на постоянна координация, за да гарантират, че поскъпването на стоките и услугите няма да бъде допускано чрез спекулативни методи. Областният управител разпореди на "Български пощи“ да въведат специални отличителни знаци за своите служители, за да се елиминира рискът гражданите да бъдат подвеждани от лица, представящи се за легитимни представители на държавата.

По думите на Крумов, присъствието на институциите на терен трябва да бъде осезаемо, за да се гарантира спокойствието на най-уязвимите социални групи.

Процесът на ценообразуване ще се следи за сравняване на текущите стойности с тези, регистрирани към 31 декември 2025 година. При установяване на разминавания, контролните органи ще изискват от търговците в петдневен срок писмени доказателства за обективните обстоятелства, наложили промяната. Проверките се извършват съвместно от екипи на Националната агенция за приходите (НАП), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Данните за първите две седмици на януари сочат, че са установени пет нарушения. Според директора на териториалната дирекция на НАП в Бургас Тодор Тодоров, делът на нарушенията е под четири процента, което е индикатор за плавен преход и липса на масова спекула. Той подчерта, че административните действия не целят санкциониране на бизнеса, а поддържане на лоялна конкуренция.

Комисията за защита на потребителите отчете над 1300 инспекции за последното тримесечие на миналата година, като екипите продължават да работят на дежурства.

Владимир Крумов каза още, че търговците са ключов партньор, тъй като се намират на "първа линия“ в процеса на смяна на валутата, но предупреди, че контролът ще се засилва. Като допълнителна мярка Областната дирекция на МВР в Бургас ще осигури засилено полицейско присъствие в районите около обектите за обмяна на валута.

В състава на Координационния център влизат кметовете на всички общини в региона и ръководителите на основните контролни ведомства.