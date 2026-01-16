  • Instagram
Отново заваля сняг, ето къде

Отново заваля сняг, ето къде
Сняг заваля във Видин. Студеният фронт обхвана Североизточна и Северна България и това предизвика снеговалеж и във Видин.

Снегът все още не е натрупал, но е интензивен, вижда се от кадри споделени от Меteo Bulgaria.

