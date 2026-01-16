Заболеваемостта от грип в област Благоевград е под епидемичните нива, към момента няма основания за обявяване на грипна епидемия в областта. Това каза за БТА д-р Калоян Калоянов, директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Благоевград.

По думите на доктор Калоянов заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания за изминалата седмица е 165 на 10 000 души. За да бъде обявена грипна епидемия в област с мащабите на Благоевградска, този показател трябва да достигне около 414 на 10 000, което е повече от два пъти над настоящите нива.

„Има лек ръст на случаите, но той е далеч от стойностите, необходими за обявяване на грипна епидемия“, уточни д-р Калоянов. При евентуално рязко покачване на заболеваемостта в конкретна община е възможно да се въведат мерки на местно ниво, включително обявяване на грипна епидемия за съответната община. Директорът на РЗИ посочи още, че се следи и отсъствието на ученици поради заболяване, като и по този показател ситуацията остава спокойна. „Има болни, включително и по-тежки случаи, но всичко е въпрос на статистика и наблюдение“, допълни той.

Д-р Калоянов отправи и препоръки хората с грипоподобни симптоми да не посещават училища, работни места и офиси, а да останат вкъщи и да се консултират с личния си лекар. Той напомни, че грип А протича с рязко начало, висока температура над 39 градуса, силно главоболие, обща отпадналост и мускулни болки. Най-уязвими остават децата до 5-годишна възраст и възрастните над 60 години с придружаващи заболявания.

Сред основните превантивни мерки са честото проветряване на помещенията, особено в училищата и детските градини, както и стриктен здравен филтър. „Най-важното е да не се допускат хора с грипни симптоми в колективи, тъй като вирусът е силно заразен“, подчерта д-р Калоянов.