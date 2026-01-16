  • Instagram
Испанската EFE: България, една от най-бедните и корумпирани страни в ЕС, отново потегля на избори

Испанската EFE: България, една от най-бедните и корумпирани страни в ЕС, отново потегля на избори
България ще трябва да проведе осмите си избори за пет години през 2026 г., след като третият и последен опит за сформиране на ново правителство, което да замени това, което подаде оставка на 11 декември под натиск от уличните протести срещу корупцията, се провали в петък. Това написа днес в обширен материал испанската осведомителна агенция EFE по повод последните политически събития в нашата страна.

От агенцията отбелязват, че партията „Алианс за права и свободи“ е върнала днес на президента Румен Радев мандата да сформира правителство поради невъзможността да се получи достатъчна подкрепа.

Първият мандат беше предоставен в понеделник на най-голямата парламентарна група, популистката консервативна ГЕРБ, и на настоящия изпълняващ длъжността министър-председател Росен Желязков, който веднага го върна. Желязков подаде оставка на 11 декември след по-малко от година на власт, ръководейки коалиция със социалдемократи и антисистемни партии. В сряда Радев предложи сформирането на нов кабинет на проевропейската и реформаторска опозиция ПП-ДБ, която също върна мандата неизпълнен, синтезира EFE за читателите си конституционната процедура по връчването на мандатите през седмицата.

Желязков управляваше в малцинствено правителство благодарение на подкрепата на ДПС-Ново начало, партия, водена от олигарха Делян Пеевски, който беше санкциониран от Съединените щати и Обединеното кралство за корупция. Това правителство подаде оставка на 11 декември след протести на стотици хиляди граждани в цялата страна срещу ендемичната корупция и това, което се възприема като държава, завладяна от влиянието на Пеевски в изпълнителната, законодателната и съдебната власт, както и в службите за сигурност, допълват от редакцията на испанската агенция.

След три неуспешни опита за сформиране на ново правителство, президентът трябва да назначи временно изпълняващ длъжността министър-председател и да одобри изпълнителния екип, който ще предложи, а също така да свика предсрочни избори в рамките на два месеца, написаха още от EFE.

България, една от най-бедните и корумпирани страни в Европейския съюз, от пет години се намира в сериозна политическа криза поради липсата на солидно мнозинство, породена от разделението сред парламентарните сили по въпроси като корупцията или подкрепата за Русия в агресията ѝ срещу Украйна, пояснява редакцията.

Страната прие еврото за официална валута на 1 януари – стъпка, която настоящото правителство определи като финалната в процеса на присъединяване към Европейския съюз, на който е член от 2007 г., завършва материалът си EFE.

#Румен Радев

