Как НЗОК плаща за здравето ни?

НЗОК заплаща средствата за здраве на всеки здравноосигурен както в извънболничната, така и в болничната помощ, за лекарства, медицински изделия и помощни средства.



Бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.



Както всеки бюджет, и бюджетът на НЗОК съдържа приходна и разходна част.



Приходната част се формира от:



– Здравноосигурителни вноски - за работници и служители от работодатели и лични вноски, лични вноски на самоосигуряващите се и здравноосигурителни вноски за други категории осигурени лица,



- Трансфери за здравно осигуряване - Трансферите за здравно осигуряване се предоставят от Министерството на финансите и са предназначени за здравните вноски на всички категории лица, осигурявани за сметка на държавния бюджет.



- Неданъчни приходи - приходи и доходи от собственост, глоби, санкции и наказателни лихви и други приходи



- Получени трансфери от Министерството на здравеопазването (МЗ) за лекарствени продукти, ваксини и дейности по прилагането им по Национални програми; дейности за здравно неосигурени лица (за неосигурени родилки, психични и кожно-венерически заболявания, интензивно лечение); лечение в чужбина; помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и др.



Разходната част съдържа направленията, по които се разходват средствата на НЗОК:



Здравноосигурителни плащания - за заплащане на:



- Първична извънболнична медицинска помощ



- Специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)



- Дентална помощ (включително за заплащане изработката на медицинско изделие "тотална зъбна протеза“)



- Медико-диагностична дейност



- Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната; за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги; лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната за вродени коагулопатии и при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги



- Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги,



Болнична медицинска помощ



- Други здравноосигурителни плащания, в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност и за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурени лица.



- Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването – за дейностите, за които в приходната част са предвидени средства като трансфери, за:



- лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им,



дейности за здравно неосигурени лица



- суми по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО - за покриване на разликата между сумите на потребителската такса и определени с постановление на Министерския съвет по-ниски суми за лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст



- дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от ЗЗ и на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от ЗЗ и заплащане за медицински и други услуги във връзка с лечението им в страната или в чужбина съобразно тяхното заболяване, за които не са предвидени други механизми за финансиране със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и от бюджета на НЗОК, или които не могат да бъдат осигурени в страната, след предварително одобрение.



- помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.



Разходи за персонал – за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения.



- Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи – сумата се определя, съгласно чл.26 от ЗЗО, в размер на три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравноосигурителни вноски от други бюджети. Със средствата от резерва се плащат разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата за здравноосигурителни плащания. Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне за здравноосигурителни плащания на средствата от "Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи".



Какво задължително трябва да покрива той?



В рамките на календарната година средствата, заложени в ЗБНЗОК, осигуряват заплащането по сключените договори на всички договорни партньори за изпълнение на медицински и дентални дейности, лаборатории, търговци на дребно и едро на лекарствени продукти, медицински изделия и други контрагенти, както и договорни партньори, осигуряващи административната дейност на НЗОК.



Проектът на Закон за бюджета предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, като чрез нормативната уредба са създадени необходимите предпоставки и контролни механизми, за да се гарантира предвидимост и стабилност на системата на здравеопазване в страната.



Основната цел на НЗОК заложена в законопроекта е осигуряването на достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ и дентална помощ на здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК, за възможността да предоставят качествени медицински и дентални дейности, професионално и на високо ниво.



Какви са етапите, през които преминава една подготовка на бюджета на НЗОК



НЗОК е част от Консолидираната фискална програма на държавата. Подготовката на бюджета следва указанията, сроковете и етапите, съгласно Решение на Министерски съвет за бюджетната процедура.



Периодично при промяна в основните макроикономически показатели Националната здравноосигурителна каса актуализира проектобюджета си и бюджетните си прогнози за съответния период и ги представя в Министерството на финансите.



Министерството на финансите прави оценка, съгласува и уведомява НЗОК, за основните параметри по проектобюджета за съответната година и за разходните тавани за периода.



Управителят на НЗОК изготвя проект на закон за годишния бюджет на НЗОК в рамките на основните параметри, посочени от МФ и го изпраща за становище от министъра на здравеопазването, след което внася проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК заедно със становището на министъра на здравеопазването за разглеждане и одобрение от надзорния съвет, съобщват от Касата.



Управителят на НЗОК подготвя и внася одобрения от Надзорния съвет проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет за разглеждане и одобряване.