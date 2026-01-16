Загиналите жени при пожара в ж.к. „Свобода“ в София са се задушили, тъй като са се евакуирали сами, преди да пристигнат екипите на пожарната. Това каза на брифинг пред медиите главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По думите му проблемът не е бил в електрическата мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено към нея. Той допълни, че жертвите са майка на 74 години и двете ѝ дъщери – на 51 и 46 години.

Три жени загинаха при пожар в столичния квартал „Свобода“. Сигналът е подаден в 3:05 часа. Пожарът е възникнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок, съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Освен загиналите, при пожара е пострадал и мъж, който е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н. И. Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение. Целият жилищен вход е евакуиран.

Няма задимяване в съседните апартаменти, но не мога да кажа дали хората ще могат да се приберат по домовете си тази нощ, каза за БТА Тодор Филипов, командир на пожарникарен екип.