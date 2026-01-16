Обявени са девет свободни места за учители в Софийска област, сочи справка на сайта на Регионалното управление на образованието (РУО) – Софийска област.

В Средно училище (СУ) „Христо Смирненски“ в село Вакарел, община Ихтиман, се търси учител Целодневна организация на учебния ден. Позиция за учител-теория на специалността „пътностроителна техника“ е обявена в Професионалната гимназия „Тодор Пеев“ в град Етрополе. В същото училище се търси учител по български език и литература.

Търси се учител по природни науки – химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в град Годеч. В образователната институция е обявено и свободно място за портиер.

В детска градина „Детелина“ в Самоков и детската градина в село Осиковица, община Правец, търсят по един учител.

От РУО са обявили свободно място за учител по професионална подготовка в Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии (ПГТХТ) „Никола Димов“ в град Пирдоп.

В СУ „Летец Христо Топракчиев“ в град Божурище се нуждаят от учител за целодневна организация на учебния ден.

В град Елин Пелин в СУ „Васил Левски“ е обявена свободна позиция за учител по химия и опазване на околната среда и водите.