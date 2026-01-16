  • Instagram
Над 377 тона отпадъци извозени за ден от трите най-засегнати района на София

Над 377 тона отпадъци извозени за ден от трите най-засегнати района на София
Столичната община продължава интензивната работа по сметопочистването в най-засегнатите райони на София. Само за 15 януари от районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Люлин“ са извозени общо над 377 тона отпадъци, сочат данните на общинските предприятия.

В районите „Подуяне“ и „Слатина“ за ден са извозени 146,62 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от около 90 тона. В „Люлин“ количеството достига 231,12 тона, по информация на „Софекострой“.

В „Подуяне“ на терен са работили пет камиона, които са обслужвали основни булеварди, кварталите „Левски Г“ и „Левски В“, както и редица вътрешноквартални улици и карета. Допълнително е включена и специализирана техника за обемни отпадъци.

В район „Слатина“ пет камиона, щипка и мултилифт са почиствали зоните около „Гео Милев“, „Ситняково“, „Шипченски проход“, „Христо Смирненски“, „Цариградско шосе“ и други ключови улици и квартали. Отделни екипи са работили и в кв. „Христо Ботев“.

#боклук

