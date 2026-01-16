Костадинов: Радев по най-бързия начин да назначава служебния кабинет и да насрочва изборите

Вече всичко е в ръцете на Румен Радев. Възможните дати, на които може да направи изборите, са или 22 март, или 29 март. Призоваваме го по възможно най-бързия начин да назначи служебния кабинет и да издава указа за насрочване на изборите. Това заяви пред медии в парламента председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, след като от ПГ на АПС върнаха и третия мандат за съставяне на правителство на президента.

Той отбеляза, че всеки ден, в който продължава да работи сегашното правителство на Росен Желязков, е „подарък за корупцията“, и призова държавният глава „да спре да прави подаръци на корупцията“.

На въпрос дали има подходящ човек за служебен премиер на страната, Костадинов отговори, че това е Андрей Гюров, тъй като всички останали кандидати от „домовата книга“ са хора на Делян Пеевски.

„Тоест, той (президентът Радев) има да избира между Гюров и човек на Пеевски. Не че Гюров е възможно най-добрият кандидат, но в крайна сметка заради поправките в конституцията, които бяха направени от ПП-ДБ и техните коалиционни партньори ГЕРБ и ДПС, ситуацията е такава, каквато е“, коментира политикът.

По темата с промените в Изборния кодекс Костадинов посочи, че ако са такива, каквито предвижда управляващото в момента мнозинство, би било „по-добре да не се приемат.“

Очевидно е, че воля за машинно гласуване няма, каза Костадинов и уточни, че причината от „Възраждане“ да не подкрепят машинното гласуване в правна комисия е било заради предложението на ПП-ДБ то да не бъде 100%, а 75%.

„ПП-ДБ оставят 3000 секции с по-малко от 300 избиратели, на които при структурен анализ се вижда, че тези секции се намират на места, в които доминира ДПС. По този начин те само подпомагат, волно или неволно, манипулациите на ДПС, за които всички ние знаем, че вършат“, обясни лидерът на „Възраждане“.

По думите му по този начин се допуска безконтролното фалшифициране на вота в 25% от изборните секции в страната, което партията не е имало как да подкрепи.

Предложението на „Демократична България“ беше за 75% машинен вот, а не за 100%. Нашето предложение за законопроект, което предстои да бъде гледано днес, предвижда 100% машинен вот навсякъде“, допълни той.

Накрая Костадинов заяви, че България трябва да закупи колкото машини са необходими за гласуване в името на бъдещето на демокрацията в България.