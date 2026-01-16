  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -2 / +2
Пловдив: +0 / +8
Варна: -5 / -1
Сандански: +7 / +12
Русе: -5 / -3
Добрич: -8 / -2
Видин: -3 / +0
Плевен: -3 / +0
Велико Търново: -4 / +0
Смолян: -1 / +6
Кюстендил: +3 / +9
Стара Загора: -2 / +2

Желязков: Гарантираме правото на чист въздух за гражданите на Велико Търново

  • Сподели в:
  • Viber
Желязков: Гарантираме правото на чист въздух за гражданите на Велико Търново
A A+ A++ A

„През годините сме получавали многократни сигнали срещу предприятието „Кроношпан“ от кмета на Велико Търново и от проф. Костадин Ангелов за замърсяване с фини прахови частици и неприятни миризми, които създават сериозен дискомфорт за местните хора. Държавата няма да прави компромис със здравето на гражданите“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по повод решението на РИОСВ – Велико Търново за принудително спиране на производствената дейност на завода в града.

Премиерът подчерта, че основен приоритет на правителството е опазването на околната среда и гарантирането на правото на всеки български гражданин на чист въздух и здравословна жизнена среда. „Работата на контролните органи е именно тази – да налагат мерки и санкции тогава, когато има нарушения. Радвам се, че РИОСВ изпълни своя ангажимент“, посочи Желязков. Министър-председателят отбеляза, че подобни действия са в синхрон с европейските стандарти за екологична безопасност. „Гражданите на Велико Търново имат същото право на чист въздух, каквото имат и хората във всяка една европейска държава, в която функционират подобни производства“, заяви той.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов заяви, че днес в 8:30 ч. актът на РИОСВ е бил заведен в деловодството на предприятието, като в срок до 24 часа фирмата трябва да представи план за безопасно спиране на производството на ПДЧ. След одобряването на плана ще започне поетапно и контролирано спиране на работния процес, с оглед предотвратяване на рискове, включително пожари и други опасности, свързани със сложността на производствената система. Кметът благодари на правителството за последователните действия и проведените регулярни проверки през последните години. „Предприетите мерки са законосъобразни и в интерес на всички великотърновци. Всеки оператор, който желае да осъществява дейност, следва да се съобразява както с предписанията на институциите и решенията на Общинския съвет, приети още през 2017 г., така и с мнението и здравето на гражданите“, категоричен бе Панов



#Димитър Желязков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите