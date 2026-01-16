Желязков: Гарантираме правото на чист въздух за гражданите на Велико Търново

„През годините сме получавали многократни сигнали срещу предприятието „Кроношпан“ от кмета на Велико Търново и от проф. Костадин Ангелов за замърсяване с фини прахови частици и неприятни миризми, които създават сериозен дискомфорт за местните хора. Държавата няма да прави компромис със здравето на гражданите“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по повод решението на РИОСВ – Велико Търново за принудително спиране на производствената дейност на завода в града.

Премиерът подчерта, че основен приоритет на правителството е опазването на околната среда и гарантирането на правото на всеки български гражданин на чист въздух и здравословна жизнена среда. „Работата на контролните органи е именно тази – да налагат мерки и санкции тогава, когато има нарушения. Радвам се, че РИОСВ изпълни своя ангажимент“, посочи Желязков. Министър-председателят отбеляза, че подобни действия са в синхрон с европейските стандарти за екологична безопасност. „Гражданите на Велико Търново имат същото право на чист въздух, каквото имат и хората във всяка една европейска държава, в която функционират подобни производства“, заяви той.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов заяви, че днес в 8:30 ч. актът на РИОСВ е бил заведен в деловодството на предприятието, като в срок до 24 часа фирмата трябва да представи план за безопасно спиране на производството на ПДЧ. След одобряването на плана ще започне поетапно и контролирано спиране на работния процес, с оглед предотвратяване на рискове, включително пожари и други опасности, свързани със сложността на производствената система. Кметът благодари на правителството за последователните действия и проведените регулярни проверки през последните години. „Предприетите мерки са законосъобразни и в интерес на всички великотърновци. Всеки оператор, който желае да осъществява дейност, следва да се съобразява както с предписанията на институциите и решенията на Общинския съвет, приети още през 2017 г., така и с мнението и здравето на гражданите“, категоричен бе Панов





