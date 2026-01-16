Румен Радев: Отиваме на избори

България отива на поредни предсрочни парламентарни избори, след като конституционната процедура за съставяне на редовно правителство приключи без резултат. Днес президентът Румен Радев връчи третия проучвателен мандат на "Алианс за права и свободи" (АПС), а представителите на формацията го върнаха неизпълнен веднага, превръщайки церемонията в акт на политическа демонстрация срещу модела на управление.

Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков прие папката само за да я върне на държавния глава, изпълнявайки предварителната заявка, че в рамките на 51-ото Народно събрание няма ресурс за стабилно мнозинство.

Мандатът като политическо оръжие

Изборът на Радев да връчи мандата именно на фракцията около Ахмед Доган не беше случаен. Президентът използва трибуната, за да отправи остра критика към политическите опоненти на АПС, визирайки крилото на Делян Пеевски ("ДПС-Ново начало").

"Неслучайно избрах да връча третия мандат на вашата парламентарна група. АПС бе подложен на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел", заяви Румен Радев, легитимирайки АПС като основна опозиция на т.нар. "превзета държава".

Държавният глава определи мандата като символ срещу опитите на "користни политици да насаждат етническо напрежение" – реторика, която ясно очертава разделителните линии за предстоящата предизборна кампания.

"Благодаря, отиваме на избори"

От своя страна, Хайри Садъков прие подадената ръка и влезе в тона на президента. Той определи жеста като оценка за "упоритата съпротива" на формацията.

"Нашата ПГ ме упълномощи да върна третия мандат неизпълнен, за да реализираме с общи усилия честни, свободни, прозрачни и демократични избори", заяви Садъков, цитиран от БГНЕС.

С думите "Благодаря, отиваме на избори", президентът Радев сложи край на надеждите за правителство в този парламент. Това се случи след провала на първия мандат на ГЕРБ-СДС с кандидат Росен Желязков и втория на ПП-ДБ, върнат от Надежда Йорданова.

Капанът на "домовата книга"

С изчерпването на парламентарната рулетка, страната навлиза в поредната конституционна криза, породена от последните промени в основния закон. Президентът е задължен да избере служебен премиер от силно ограничен списък ("домова книга"), в който опциите се топят с всеки час.

Ситуацията е патова:

Рая Назарян (председател на НС) и Димитър Радев (управител на БНБ) вече публично отказаха поста.

Андрей Гюров (подуправител на БНБ) е отстранен заради производство на антикорупционната комисия.

Омбудсманът позицията е вакантна или блокирана от оставки.

Това оставя като възможен вариант отново Димитър Главчев (председател на Сметната палата) или някой от заместниците в Сметната палата и БНБ, което обаче повдига въпроси за политическа зависимост и конфликт на интереси. Липсата на ясен и независим механизъм за назначаване на служебен кабинет рискува да превърне организацията на изборите в поредното бойно поле между институциите.