Украйна в критична енергийна криза: Около 70% от столицата без ток след руски удари

Енергийната ситуация в Киев остава критична, като официални лица на 15 януари я описаха като „изключително сериозна“. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) представи доказателства, че продължаващите удари на Русия по енергийната инфраструктура представляват „престъпления срещу човечеството“, като умишлено се атакуват граждански енергийни системи.

Сирени за въздушна тревога звучаха из столицата през последните 48 часа, докато Украинските военновъздушни сили съобщиха за поне 82 дрона тип „Шахед“, изстреляни от Русия. Сред тях усъвършенствани дронове с ракетно задвижване удариха топлоелектрическа централа в Киев, според местни канали. В Харкив също бяха съобщени експлозии, като кметът Игор Терехов потвърди разрушаването на голям енергиен обект. Спасителните служби и специалистите работят денонощно, за да стабилизират ситуацията.

Максим Тимченко, изпълнителен директор на DTEK - най-голямата частна енергийна компания в Украйна, предупреди в социалните мрежи, че енергийният сектор на страната е в „изключително сериозна ситуация“ заради руските атаки и екстремния студ. Олена Павленко, президент на киевския мозъчен тръст DiXi Group, заяви, че без руската намеса доставките на енергия биха могли да се върнат близо до нормалните нива в рамките на няколко седмици, макар че прекъсванията ще продължат. Павленко подчерта, че ремонтните дейности трябва да се провеждат паралелно с подобрения в противовъздушната отбрана, за да се предотвратят повторни удари.

Към 15 януари температурите в Киев достигнаха -11°C. Атаките по енергийната инфраструктура оставиха около 70% от столицата без ток, а резервното оборудване е на изчерпване. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че около 300 жилищни сгради остават без отопление, като все още се прилагат аварийни графици за прекъсване на тока.

Президентът Володимир Зеленски обяви на 14 януари извънредно положение в енергийния сектор, с фокус върху Киев. Назначеният наскоро енергиен министър Денис Шмигал обяви, че е създаден щаб за управление на последствията от руските удари, с инструкции за стабилизиране на отоплението и доставките на енергия в столицата и Киевска област.

СБУ документира 256 руски въздушни атаки по енергийни и отоплителни обекти от началото на отоплителния сезон 2025. Атаките са насочени към 11 водноелектрически централи, 45 комбинирани топлоелектроцентрали, 49 топлоелектрически централи и 151 електрически подстанции, използвайки балистични ракети „Искандер“, крилати ракети „Калибр“ и серия „Х“, както и дронове „Шахед“. Най-сериозни щети са отчетени в Киев, Киевска област, Харкив, Одеса, Днипропетровск, Суми, Миколайв и Чернихив.

В отговор Обединеното кралство обяви на 16 януари, че ще отпусне 20 милиона британски лири (около 23 милиона евро) за подкрепа на енергийната инфраструктура на Украйна. Средствата са предназначени за възстановяване на електрозахранването и отоплението за милиони украинци, включително деца и възрастни, по време на тежки зимни условия. Великобритания също разшири програмата си за училищни партньорства по случай първата година на 100-годишното партньорство между Киев и Лондон, като ще обхване 54 000 ученици и ще добави още 300 училища през следващите три години.