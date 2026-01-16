АПС получи и върна на президента третия мандат за съставяне на правителство

Президентът Румен Радев връчи третия и последен проучвателен мандат за съставяне на кабинет в рамките на този парламент. Той реши да даде папката на "Алианс за права и свободи". АПС върна веднага папката с мандата неизпълнен.

„Неслучайно избрах да връча третия мандат на АПС. АПС беше подложен на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел“, каза президентът Румен Радев.

Дотук се стигна след като вчера ПП-ДБ получиха и върнаха веднага неизпълнен втория мандат. Според втората политическа сила в това Народно събрание няма възможност да бъде сформирано реформаторско мнозинство.

В началото на седмицата ГЕРБ-СДС също върна нереализиран първия мандат.

Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, държавният глава назначава служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца