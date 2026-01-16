Русенче пребори дигиталната зависимост с 257 книги за година

10-годишният Симеон Гюров от Русе постави впечатляващ рекорд, прочитайки 257 книги в рамките на една календарна година. Постижението му донесе титлата "Читател на годината" на Регионална библиотека "Любен Каравелов", а историята му провокира дискусия за мястото на книгите в дигиталната ера.

"Прочетох 257 книги за годината. Предпочитам да чета детски романи и енциклопедии, от които научавам интересни факти", сподели Симеон пред NOVA.

Награждаването се състоя на 14 януари в детския отдел "Библиотечко", където кметът Пенчо Милков лично поздрави младия рекордьор. Според официалната статистика на библиотеката, Симеон е най-активният читател сред децата, като успехът му се дължи не само на лична дисциплина, но и на семейната среда.

Внос на навици от Англия

Основите на любовта към четенето са положени в чужбина. Семейство Гюрови е живяло във Великобритания, където образователната система силно насърчава ранната грамотност. След завръщането си в Русе, родителите успяват да запазят и развият този навик.

"Винаги намираме време за четене, то е част от нас. Симеон чете с голямо желание, не е самоцел да го караме", заяви бащата Цветомир Гюров.

Геймификация на четенето

Зад успеха на Симеон стои и модерният подход на русенската библиотека, която превръща четенето в своеобразна игра. Вместо скучни задължения, децата получават печати за всяка прочетена книга, събират стикери и се състезават за "златни карти".

Този метод на "геймификация" използва същите психологически механизми като видеоигрите, за да мотивира децата да отгръщат страниците. Допълнително, библиотеката интегрира QR кодове в изданията, които при сканиране с телефон разкриват любопитни факти – доказателство, че технологиите и книгите могат да работят в синхрон, а не във война.

Екранно време под контрол

Въпреки рекорда, Симеон не е изолиран от дигиталния свят. Той признава, че прекарва до два часа дневно на телефона, но има строга самодисциплина.

"Изключвам го и го оставям някъде, за да не се изкушавам да играя пак. Книгата със сигурност е по-добра от телефона, защото в нея има много повече истории", допълва четвъртокласникът.

Любимото заглавие на рекордьора е "Сребърната стрела" на Лев Гросман – история за вълшебен влак, която кореспондира с личната му страст към влаковете. Като победител, Симеон остави своя отпечатък в "Алеята на четящите деца", превръщайки се в пример за своите връстници.