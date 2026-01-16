Исландия: Кандидатът за посланик на Тръмп се пошегува, че страната трябва да стане 52-рият щат на САЩ

Хиляди исландци изразиха възмущение, след като кандидатът на Доналд Тръмп за посланик на САЩ в Исландия, бившият конгресмен Били Лонг, се пошегувал, че страната трябва да стане 52-рият щат на Съединените щати. Коментарите били направени само няколко часа преди срещата между представители на Гренландия, Дания и САЩ, свързана с продължаващите заплахи на Тръмп по отношение на арктическия остров.

Според Politico Лонг, в кратък разговор с колеги, заявил, че би станал губернатор, ако Исландия бъде приета като щат. Това предизвикало незабавна реакция в Рейкявик, като Министерството на външните работи на Исландия се свързало с посолството на САЩ, за да потвърди точността на изказването.

Бързо се появила петиция, призоваваща външния министър на Исландия, Катрин Гунарсдотир, да отхвърли номинацията на Лонг. В петицията се посочвало, че дори и да е било казано шеговито, изказването е обидно за страна, която отдавна поддържа приятелски отношения със САЩ и твърдо защитава своя суверенитет. В рамките на няколко часа над 3200 исландци се подписали, настоявайки САЩ да назначат по-уважителен представител.

По-късно Лонг коментирал ситуацията в интервю за Arctic Today, като уточнил, че изказването било шега между приятели във връзка със специалния пратеник на Тръмп за Гренландия, Джеф Ландри. „Нямаше нищо сериозно в това“, казал той, като се извинил за евентуално нанесеното обида и подчерта готовността си да работи съвместно с народа на Исландия.

Коментарите предизвикаха критики и сред исландските депутати. Сигмар Гудмундсон, член на центристката партия Либерална реформа, част от управляващата коалиция, определил шегата като „не особено забавна“, имайки предвид текущото напрежение около Гренландия. Той подчерта, че Исландия е изправена пред подобни стратегически предизвикателства и предупреди, че изказването отразява нарастващо пренебрежение на САЩ към суверенитета на по-малките държави. Гудмундсон добави, че Исландия трябва да отстоява своите интереси за сигурност, дори в рамките на приятелските отношения със САЩ и НАТО.