Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви, потвърдиха за NOVA от МВР. Един човек е настанен в "Пирогов" с изгаряния.

Огънят е избухнал към 3:00 часа сутринта в петък в блок 5 на квартала. По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство в апартамент на втория етаж, обитаван от мъж на около 40 години. Той успял да се самоевакуира, но е пострадал и транспортиран в "Пирогов". От болницата съобщиха, че пациентът има изгаряне по лицето и е вдишал пушечни газове. Остава за лечение в Клиниката по токсикология.

По непотвърдена информация жертвите са жена на възраст между 70 и 80 години и нейните две дъщери. Според информация от съседи, едната жена е била на около 30 години, а другата – на около 40. Те не са живеели в апартамента, от който е тръгнал огънят, а два етажа по-горе. По информация на NOVA една от дъщерите е била домоуправител на входа. Майката била на гости при децата си за зимния период.

"Трите жени тръгват да се евакуират по стълбите, въпреки че е било силно задимено и токсично. В този момент на втория етаж е отворена вратата на горящия апартамент и димът влиза в стълбищната клетка. Трябвало е да затворят вратата на апартамента си и да чакат пожарникарите или да отворят прозорец от страната, където няма задимяване”, обясни Димитров", обясни Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция” към Столичната община.

Започнала е евакуация на живеещите в блока, който е шестетажен с общо четири входа. Сред евакуираните са семейство с бебе и друго семейство с 16-годишно дете, които са преминали прегледи в „Пирогов” и са освободени.

Освен опожареният апартамент, са опушени и горните апартаменти, а жилището под него - на първия етаж, е наводнено.

Във входа вече има ток и вода. Екипите на място продължават работа