САЩ отлагат военните действия срещу Иран...за сега

Президентът на САЩ Доналд Тръмп зае предпазлива позиция по отношение на евентуални военни действия срещу Иран, след като получи уверения, че иранските власти са забавили смъртоносните репресии срещу протестиращи и няма да пристъпят към екзекуции. Тръмп заяви, че е бил информиран за прекратяване на убийствата на демонстранти и за липса на планове за изпълнение на смъртни присъди, което го е накарало да постави на пауза по-ранните си заплахи за намеса.

Иранският външен министър Абас Арагчи публично отрече Техеран да възнамерява да екзекутира протестиращи, като същевременно повтори дългогодишната позиция на правителството, че безредиците са подхранвани от чуждестранна намеса. Напрежението обаче остава високо, след като иранското въздушно пространство беше временно затворено, което принуди международни полети да променят маршрута си, преди операциите постепенно да бъдат възобновени.

В Организацията на обединените нации тревогата около ситуацията се засили. Съветът за сигурност на ООН проведе извънредно заседание, посветено на протестите и насилствения отговор на иранските власти, за които базираната в Осло организация Iran Human Rights изчислява, че са довели до над 3400 смъртни случая. По време на заседанието помощник-генералният секретар на ООН Марта Побий призова Иран да спре всякакви екзекуции, свързани с протестни дела, и настоя всички смъртни случаи да бъдат разследвани независимо и прозрачно. Тя добави, че отговорните за нарушенията трябва да бъдат подведени под отговорност съгласно международното право. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също призова всички страни към максимална сдържаност.

Заместник-посланикът на Иран в ООН Голам Хосейн Дарзи обвини Съединените щати, че играят пряка роля в тласкането на безредиците към насилие. По думите му Вашингтон подготвя почвата за политическа дестабилизация и евентуална военна намеса, като същевременно подчерта, че Иран не търси ескалация. Той предупреди обаче, че Техеран ще отговори решително и пропорционално на всеки акт на агресия, пряк или косвен.

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц отговори, че Вашингтон твърдо застава зад това, което определи като „смелия народ на Иран“. Той повтори позицията на Тръмп, че всички опции остават на масата, като заяви, че президентът предпочита действията пред реториката, когато става дума за спиране на това, което нарече клане на протестиращи.

Въпреки многократните предупреждения през последните дни, в четвъртък Тръмп премина към подход на изчакване и наблюдение. Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит съобщи, че президентът е бил информиран, че около 800 планирани екзекуции на протестиращи са били спрени. По-рано иранските съдебни власти бяха обявили, че процесите и екзекуциите ще бъдат ускорени, но по-късно отстъпиха от това изявление. Тръмп заяви, че е получил уверения от, по думите му, "висши източници в Иран", че екзекуции няма да бъдат извършвани.

Според The Wall Street Journal американски представители са посъветвали Тръмп, че военен удар срещу Иран е малко вероятно да доведе до срив на режима и може вместо това да предизвика по-широк регионален конфликт. Ливит заяви, че администрацията продължава да следи отблизо развитието на събитията, като отбеляза признаци, че протестите започват да губят инерция. Тя подчерта обаче, че Иран е бил предупреден за „тежки последици“, ако убийствата на протестиращи бъдат подновени.

Междувременно Швейцария предложи да посредничи между Вашингтон и Техеран. Швейцарското външно министерство потвърди, че високопоставен представител е разговарял с Висшия съвет за национална сигурност на Иран и е предложил Швейцария като неутрално място за деескалация на напрежението. Швейцария представлява интересите на САЩ в Иран, тъй като двете страни нямат официални дипломатически отношения от 1979 г., и осигурява консулска защита за американски граждани чрез мисията си в Техеран.

Вътре в Иран властите продължават да прилагат най-дългото национално прекъсване на интернет в историята на страната, което вече продължава цяла седмица. Групата за интернет мониторинг Netblocks заяви, че блокадата е потопила Иран в „дигитална тъмнина“, пораждайки опасения сред правозащитни организации, че целта е да се прикрие реалният мащаб на репресиите. Активисти твърдят, че прекъсването на комуникациите прави изключително трудно потвърждаването на броя на жертвите. Иранските държавни медии съобщиха, че властите издирват сателитни устройства Starlink, един от малкото останали начини информация да напуска страната.

Иранският външен министър отново настоя, че няма планове за екзекуции, а държавните медии съобщиха, че 26-годишен мъж, задържан в град Карадж, няма да бъде изправен пред смъртно наказание. По-рано правозащитната група Hengaw предупреди, че Ерфан Солтани може да бъде екзекутиран, но семейството му по-късно заяви, че заповедта е отложена. Тръмп реагира положително в социалните мрежи, определяйки развитието като „добра новина“ и изразявайки надежда, че облекчаването на репресиите ще продължи.