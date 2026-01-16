Блицконтрол в НС
С блицконтрол започна днешното редовно заседание на парламента.
Според правилника за работа на Народното събрание в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, зададени от народни представители на самото заседание. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
След това се очаква редовен парламентарен контрол в зала, в който ще участват вицепремиерът Томислав Дончев, вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов и министърът на регионалното развитие в оставка Иван Иванов.
