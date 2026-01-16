  • Instagram
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков в Пампорово

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков в Пампорово
Божидар Бобоков - синът на бизнесмена Атанас Бобоков, е бил задържан след проверка на "Пътна полиция" в курорта Пампорово в четвъртък, съобщи NOVA.

Информацията е потвърдена от директора на Областната дирекция на МВР - Смолян старши комисар Цветан Цанков.

При обиск в Божидар Бобоков са отрити 200 грама наркотични вещества.

Той се е возил в спрян за проверка заради пътно нарушение автомобил. Колата е била управлявана от 19-годишен шофьор, който е гражданин на Обединените арабски емирства.

Божидар Бобоков е задържан с мярка до 24 часа в РПУ Чепеларе.

Божидар Бобоков стана публично известен на 1 декември, когато отново бе арестуван от полицията. Тогава бе обвинен за участие в безредиците в центъра на столицата и сблъсъците на улични хулигани с органите на реда, охраняващи протестните шествия на ПП-ДБ в центъра, припомня Агенция "Фокус".

Тогава бащата му Атанас Бобоков обясни, че синът му е невинен и жертва на произвол. По-късно прокуратурата наложи най-леката мярка за неотклонение "подписка" на 19-годишния младеж.

#Бобоков

