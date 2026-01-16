Костадинов с призив към АПС веднага да върнат мандата

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи призив към АПС веднага да върнат третия мандат.

„България има нужда от най-скорошни избори. Румен Радев отпусна достатъчно време на ГЕРБ и ДПС“, категоричен е той. Костадинов обяви, че след справка на сайта на Министерски съвет става ясно, че след оставката на кабинета „Желязков“ до днес са похарчени минимум половин млрд. лева.

По думите му, ако днес АПС не върне мандата, това означава, че има договореност с президента за забавяне и изтегляне на датата за изборите.

Той обяви, че се говори за 19 април. Според него тази датат не е подходяща, защото част от кампанията няма да се състои заради празниците. "Ако Румен Радев не иска част от кампанията да не се състои, да излезе и да си го каже", заяви той и допълни, че е очевидно, че има някаква договореност.

"Ако днес АПС не върнат мандата, означава, че той има договореност с ГЕРБ, ДПС и АПС", каза още той.

Той обяви, че вчера по време на правна комисия от ДБ са предложили 75% машинно гласуване.