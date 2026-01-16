'Медал за свободата': Мачадо подари Нобеловата си награда за мир на Тръмп

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо заяви, че е подарила медала си от Нобеловата награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на среща в Белия дом, определяйки жеста като символ на благодарност за това, което тя нарече "негов ангажимент към свободата на Венецуела".

В изявление пред журналисти след срещата Мачадо обясни, че е връчила на Тръмп златния медал, получен за борбата ѝ срещу, по думите ѝ, "авторитарното управление на Николас Мадуро". Тя посочи, че жестът има за цел да признае ролята на Тръмп в последните събития и подкрепата му за демократични промени във Венецуела. По-късно Тръмп потвърди това в публикация в Truth Social, като го определи като „прекрасен жест на взаимно уважение“. Снимка, разпространена от Белия дом, показва медала, поставен в голяма рамка, придружен от послание с благодарност към Тръмп от името на венецуелския народ за решителните му действия в посока към свободна Венецуела.

По-рано същия ден представители на Нобеловата награда за мир публично подчертаха, че макар физическият медал да може да бъде предаден, титлата нобелов лауреат остава за човека, който я е заслужил, и не подлежи на прехвърляне. Нобеловите институции вече бяха изяснили тази позиция по-рано през седмицата, след като Мачадо заяви в интервю, че би искала да „сподели“ наградата с Тръмп.

Ходът на Мачадо идва на фона на сложна политическа ситуация. Нейното движение широко се смята за победител на изборите във Венецуела през 2024 г., но по-късно тя беше изтласкана на заден план, след като американски специални части заловиха Мадуро в ранните часове на 3 януари. Поддръжниците на опозицията очакваха Тръмп да признае Мачадо за нов лидер на страната след отстраняването на Мадуро. Вместо това Вашингтон подкрепи вицепрезидента на Мадуро Делси Родригес, която впоследствие беше положила клетва като временно изпълняващ длъжността президент.

Според Мачадо решението да подари медала на Тръмп е било вдъхновено и от исторически паралел. Тя припомни как през XIX век маркиз дьо Лафайет изпраща златен медал с образа на Джордж Вашингтон на Симон Боливар като символ на солидарност между американските и южноамериканските борби за независимост. Мачадо каза, че нейният жест цели да повтори тази традиция на споделени идеали и сътрудничество между народи, борещи се срещу тиранията.

Анализатори тълкуват връчването на медала като опит на Мачадо да си върне политическия импулс в момент, когато перспективите ѝ да поеме властта изглеждат отслабващи. Съобщава се, че отношенията ѝ с членове на екипа на Тръмп са се влошили, а американски представители са изразили съмнения относно способността ѝ да стабилизира сигурността във Венецуела.

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че позицията на Тръмп се основава на оценки на неговите съветници по националната сигурност и отразява реалностите на място. Тя подчерта, че тази позиция не се е променила и че комуникацията с Родригес и членовете на нейното временно правителство е била честа и конструктивна. Ливит посочи освобождаването на петима американски граждани от венецуелски затвори като доказателство за това сътрудничество.

Самият Тръмп публично омаловажи очакванията Мачадо да поеме ръководството на страната, като я определи като „много мила жена“, но заяви, че тя не разполага с достатъчна подкрепа в страната. Той говори по-благосклонно за Родригес, като каза, че тя е готова да предприеме стъпки, които Вашингтон смята за необходими за стабилизирането на Венецуела. Тръмп също така изрази мнение, че нови избори не могат да бъдат проведени бързо, тъй като страната първо трябва да бъде „поправена“.

От своя страна Родригес остро разкритикува американската операция, довела до залавянето на Мадуро, като я нарече сериозно нарушаване на двустранните отношения и обвини Вашингтон, че е прекрачил червена линия. В същото време тя даде знак за готовност за диалог, заявявайки, че Венецуела търси отношения не само с държави като Китай, Русия, Куба и Иран, но и със Съединените щати, и че е готова да пътува до Вашингтон, ако е необходимо.

Мачадо не е първият нобелов лауреат, който се разделя с медала си. В миналото Ърнест Хемингуей е поверил медала си за литература на църква в Куба, а журналистът Дмитрий Муратов продаде своя медал на търг в подкрепа на украински деца бежанци. Наблюдатели обаче отбелязват, че Мачадо изглежда е първата, която се отказва от физическия символ на наградата толкова ясно по политически причини, въпреки че Нобеловите институции подчертават, че самата чест остава завинаги нейна.