Третият мандат: АПС ще помогнат на Радев с "графика" за изборите?

Радев е давал третия мандат на БСП четири пъти досега. Има причина да не преповтори своя избор. Причината може да е участието на БСП в управлението. Има опит да се избере неутрален политически субект в НС. Това заяви пред БТВ Елена Дариева, социолог.

"Изборът на Радев беше между БСП и партията на Доган - той направи символично наказание към БСП, включително заради гласуването им за охраната на Делян Пеевски. Радев дава мандата на единствените, които 100% не са Пеевски", каза Андрей Райчев, социолог.

Политологът проф. Румяна Коларова заяви, че не знае дали президентът Румен Радев ще се яви на предсрочните избори, но според нея може и да изчака. "От електорална гледна точка е добре премислен ход да бъде даден третия мандат на АПС, но от идеологическа гледна точка президентът с този си ход дава отговор на обвиненията, че той действа като номинация на Решетников."

Според Коларова само на повърхността АПС изглеждат "анти-Пеевски", но всъщност са партията, от която той е тръгнал.

Може много да се коментира, но основното е, че държавният глава иска да привлече електората на АПС. Тези 3-4% са сигурен електорат, каза тя.

Пеевски негодува заради зловредното влияние на Сорос в България, на АПС и Радев пожела "Горчиво"

Пеевски негодува заради зловредното влияние на Сорос в България, на АПС и Радев пожела "Горчиво"

Според нея, ако Радев се яви на предсрочните избори и се опита да направи коалиция – това ще бъде „канибалска коалиция“ и игра с нулев сбор.

И добави, че ако президентът направи партия, ще тласне България в още по-голяма криза.

Андрей Райчев смята, че ако президентът Радев реши да слезе и да участва на предсрочните избори, сега му е времето.

Според експертите АПС ще помогнат на Радев с "графика" за изборите, като задържат мандата.

Елена Дариева смята, че 100% машинно гласуване би могло да има обратен ефект. Тя се позова на разговори с хора по места.

"Блокира се възможността машините да върнат пълната си функционалност, а именно да пускат протокол."