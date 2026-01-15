Радев обявява политическия си проект на 23 януари?

Малко са конституционалистите у нас, които ще определят датата 22 януари 2026 г. за вододел в българската национална политика. След тази дата президентът Румен Радев може да си отдъхне и с чиста съвест да обяви създаването на коалицията, с която ще се яви, лично той, като лидер, на предстоящите извънредни парламентарни избори в края на март т.г.

Оттук нататък пътят на Илияна Йотова към президентското кресло е отворен. Тя ще изкара пълния си мандат и ще се кандидатира за държавен глава през късната есен на тази година. Конституцията повелява, че когато остава по-малко от 1 година до края на мандата, който изтича точно на 22 януари 2027 г., не се налагат извънредни президентски избори, а вицепрезидентът спокойно може да управлява сам докрая.

Радев ще излезе с открит партиен проект, съобщи източник на Флагман.бг от най-вътрешния му кръг, но ще започне строеж на структурите, след като приключат изборите. Формата, с която ще се яви на предстоящата кампания, ще е коалиция от три много малки партии.

За предстоящия проект вече знаят и водещи фигури от БСП, които ще напуснат потъващия ѝ кораб, за да се влеят в новото обединение. Така Радев ще вземе гласове не само от протестния вот, който свали редовното правителство през декември, но и от левия спектър, който не одобряваше поведението на Столетницата.

"Започва един политически миксер от началото на февруари, който се очаква да донесе минимум 100 места за формацията на Радев, тъй като той ще обере и патриотичен вот", каза източникът на медията.

Било готово и наименованието на коалицията, което ще съдържа следните думи - послания: алтернатива, справедливост, сигурност. Готови са дори и водачите на листите за многомандатните райони. Първите две места във Втори МИР в Бургас са за Иван Демерджиев и проф. Мария Нейкова.

"Много е вероятно обаче те да бъдат изместени от дългогодишния водач на Столетницата тук - надпартийният инж. Петър Кънев, парламентарист с тежест пред електората в цялата Бургаска област, разпознаваем и харесван, защото вече повече от 5 поредни мандата е коректен към своите избиратели. Имам информация, че г-н Кънев много скоро ще получи покана от самия президент Румен Радев", каза източникът на онлайн изданието.

Бургаска област е индикатор при съставянето на всяко Народно събрание. Малките партии влизат в парламента само ако успеят именно от този регион да съберат достатъчно гласове за един депутат. Самата поява на инж. Петър Кънев в редиците на президентската коалиция, което е напълно логично, вече би означавало реална смърт за БСП. Тя няма да има свой кандидат за водач, който би събрал електоралната подкрепа, която ще си амине с Кънев.