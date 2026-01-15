Предлагат и у нас данък върху подсладените напитки

Да се въведе данък върху подсладените безалкохолни напитки в България, като част от мерките по превенцията на незаразните заболявания сред населението.

За това настояват експертите от Health Metrics - компания, която събира, анализира и представя здравна, социална и икономическа информация, целяща да осигури качествени данни за по-добри здравни политики и решения в страната.

Подобен данък вече е въведен в редица държави в света.

В Европейския съюз (ЕС) няма един унифициран данък - всяка страна прилага собствена ставка и обхват. Някои държави таксуват само ако захарното съдържание надвишава определен праг. Други имат степенувани ставки според съдържанието на захар. Трети използват фиксирани суми за литър, а четвърти прилагат комбинирани модели на облагане.

Снимки: Health Metrics

В повечето случаи данъчните ставки са прогресивни и обвързани с количеството захар, което допълнително стимулира преминаването към продукти с по-ниско съдържание на захар.

"Въвеждането на данък върху подсладените безалкохолни напитки в България може да се разглежда като част от цялостна стратегия за превенция на хроничните заболявания. Ключово условие за целта, обаче, е приходите от този данък да бъдат целево инвестирани в програми за детско и училищно здраве, насърчаване на здравословното хранене, както и в превенция и образователни кампании. Не бива да разглеждаме този данък като наказателна мярка, а като необходим инструмент на общественото здравеопазване и сигнал, че държавата поставя здравето на децата и бъдещите поколения в центъра на своите политики", коментира здравният икономист Аркади Шарков.



Редовният прием на подсладени напитки (вкл. подсладени газирани и негазирани напитки, плодови напитки, концентрати, овкусена вода, енергийни и спортни напитки, овкусено мляко и др.) е свързана с по-висок риск от затлъстяване, диабет тип 2, артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания, дентални и други здравословни проблеми.



Предложението на експертите на Health Metrics е на база анализа на редица данни, доклади, препоръки и политики на глобално ниво.

Така например, според Световната здравна организация (СЗО) над 80% от смъртните случаи в Европейския регион се дължат на хронични незаразни болести, като нездравословното хранене e сред водещите предотвратими рискови фактори, a повишената консумация на свободни захари е сред основните причини за повишените нива на затлъстяване както сред възрастните, така и сред подрастващите.

България е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с детското затлъстяване, диабета и други хронични заболявания, пряко повлияни от прекомерната консумация на преработени храни, захар и в частност подсладени безалкохолни напитки.

Според UNICEF (септември 2025 г.) България е сред страните с най-високи нива на затлъстяване при децата в Европа, като почти едно от всеки три деца е с наднормено тегло.

Данни от проведено в периода 2022-2024 г. проучване в рамките на Европейската инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при деца (COSI) показват, че 17,8% от децата на възраст 6-9 г. в България консумират безалкохолни напитки по-често от три пъти седмично.

По данни на Националния статистически институт потреблението на газирани напитки средно на лице от домакинство се е увеличило от 29 литра през 2020 г. до 37,9 литра през 2024 г., което показва устойчива тенденция на нарастваща консумация.