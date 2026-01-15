  • Instagram
5% ръст на заплатите в обществения сектор

БТА
Заплатите в обществения сектор ще бъдат увеличени с 5%. Това обяви финансовият министър в оставка Теменужка Петкова. В рамките на следващото заседание на Министерския съвет правителството ще вземе това решение, допълни тя. Работи се увеличението да е от януари, но ако от МФ не успеят, то ще е с възнагражденията за февруари.

Петкова отговори на Асен Василев, който по-рано днес заяви, че инфлацията в края на декември е 5% или 2 пъти по-висока от тази, която е оставил той като финансов министър, тръгвайки си през април 2024 г. Василев напомни, че в удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с отчетената към края на декември 2025 година инфлация.

„В текста има редица неясноти. МФ отправи запитване към НСИ за данните. Индексът на потребителските цени към 31 декември 2025 г. е 5%, а хармонизираният индекс на потребителските цени, по който се измерва инфлацията във всички държави в ЕС, е 3,5%. Правителството ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани, и ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5%. Това ще бъде предмет на следващото заседание на Министерския съвет. Ще си позволя да ви припомня базата, от която тръгваме по отношение на инфлацията в периода, в който министър на финансите е господин Асен Василев. Това е 2022 година, когато инфлацията, съгласно индекса на потребителските цени в България, е 16,9%. През 2022 година министър на финансите е Асен Василев. Инфлацията, съгласно хармонизирания индекс на потребителските цени за 2022 година, тоест индексът, по който се прави сравнението с всички държави членки на Европейския съюз, е 14,3%”, заяви Петкова.

По данните на Министерството на финансите през 2025 година спрямо 2024 година ръстът на минималната работна заплата е 15,4%, а на средната работна заплата - 11,8 на сто.


