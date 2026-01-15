  • Instagram
На извънредно заседание на правната комисия: Отхвърлиха 100% машинен вот на изборите

бТВ
Извънредно заседание на правната комисия в парламента. На него се обсъждат на първо четене промените в Изборния кодекс, внесени от ПП-ДБ за 100% машинно гласуване. След гласуване отхвърлиха 100% машинен вот на изборите - 6 гласа "за" - ПП-ДБ, АПС, "Величие", МЕЧ, 7 гласа "против" - БСП, ИТН и ДПС и 7 "въздържали се", между тях ГЕРБ И "Възраждане".

Припомнямe, че вчера комисията не се събра на фона на протести, организирани от ПП-ДБ в триъгълника на властта.

Повече от 2 часа депутатите спориха в залата дали да се върнем отново към 100-процентовия машинен вот, който всички българи помнят от 2021 г. Тази идея се подкрепя от опозицията, а управляващото мнозинство защитава идеята, че трябва да се обърнем към сканиращи устройства.

"Просто ви призоваваме да не предприемате съществени промени два месеца преди това и смятаме, че независимо от положените усилия сегашният кодекс си е съвсем годен за произвеждане на честни избори", заяви Валя Гигова, ВАС.

"Не само аз, а и моите колеги, няма и не можем да приемем това, което се случи през любимата за вас 21-ва година, само че ние си взехме поука оттам, видяхме, че тези машини не отчитат реалния вот", коментира Бранимир Балачев, ГЕРБ.

"Г-н Балачев започна точно в духа, в който протекоха последните няколко години, а именно с абсолютно безогледна пропаганда", коментира Божидар Божанов от ПП-ДБ.



