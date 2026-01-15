Слави Василев: Президентът вече е слязъл на политическия терен с единия крак

Президентът вече е слязъл на политическия терен с единия крак.

Това заяви пред БНР политологът Слави Василев, след като от президентството обявиха, че третият проучвателен мандат ще отиде при АПС.

"Президентът прави жест към партията, която е най-много мачкана от Пеевски. Това е знак към обществото за анти - Пеевския модел или консенсус, който възнамерява да олицетворява Радев.

Вторият възможен знак е, че държавният глава подава ръка към всички онези български мюсюлмани, които не са се продали или поддали на Пеевски по един или друг начин.

Третият извод от избора на АПС като потенциален мандатоносител е за абсолютната му невъзможност да състави правителство.

Президентът показва, че е готов, че съзнава каква е играта и какъв ще бъде, ако се реализира негов политически облик".

Василев не допуска, че АПС може да не върне веднага мандата.

Политологът смята, че Димитър Главчев ще приеме отново да стане служебен премиер.

Василев коментира думите на президента, че по-важно е не кога ще има нови избори, а какви ще бъдат те.

"Важна е технологията на изборите. Манупалациите и машинациите се предотвратяват само с машинно гласуване, ако има контролно преброяване на разписките. Има широк спектър от партии в парламента, които подкрепят това искане. Но мнозинството едва ли ще направи каквито и да е промени в Изборния кодекс. Те се опитват да си измият ръцете с някакви сканиращи устройва.

Мнозинството на ГЕРБ, "Новото начало", БСП и ИТН отказва да чуе волята на хората. Снощи отново се събраха граждани на площада в София, които ясно казват, че има антимафиотски консенсус в обществото, независимо дали си ляв, дали си десен, къде гледаш на геополитическата карта и какви са ти личните пристрастия.

Поредната проява на наглост от страна на управляващите е да не желаят да чуят очевидното желание на хората да участват в чист и неманипулиран изборен процес".

Опасно е въвеждането на нов тип машини два месеца преди изборите, смята Василев.

"Не знаем как ще се внедри технологията в този сложен процес. Целта на това предложение е да се размие очевидната отговорност, която носи мнозинството в НС и неговото очевидно нежелание да промени Изборния кодекс, така че да върне една стара и изпитана технология – чистото и 100% машинното гласуване, с контролно броене на разписките. Те ще търсят всякакъв претекст, за да не го променят.

Конституционният съд в решението си от март 2025 г. казва, че изборният процес в България не страда от частични дефекти, системно е опорочаването на вота".

Този антимафиотски модел може да бъде олицетворен най-добре от президента, смята политологът.

"Той гради подобен модел в продължение на девет години като държавен глава. Символ е на тази политическа битка. ПП за кратко заеха тази позиция, но те са били в коалиция с Пеевски и не могат да бъдат ознаменуването на този антимафиотски модел. Надявам се Радев да скочи на политическия терен. Без него ще се върнем там, където бяхме съвсем скоро – а именно в положение на безпътица".

Онова, което ще индикира каква ще бъде партията на Радев, ако тя се роди, са хората, които ще бъдат в нея, обясни Василев. Ако има партия, която може да се доближи до получаването на мнозинство в парламента, това е тази, която би създал Румен Радев, заяви още той в предаването "12+3".