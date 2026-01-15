"Технологичен гений" - новият министър на отбраната на Украйна

Новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров, назначен от парламента в сряда, обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията и осъществи дълбоки реформи, пише Politico.

"Невъзможно е да се води война с нови технологии, като се разчита на стара организационна структура", заяви Федоров в изявление в сряда.

Федоров, който е на 34 години, е считан за технологичен вундеркинд. Той влезе в украинската политика на 28-годишна възраст. Заемал е постовете на първи вицепремиер и министър на цифровата трансформация, като оглави усилията за дигитализация на украинската държава.

Федоров поема поста от Денис Шмигал, който преминава в ресора "Енергетика", след като корупционен скандал доведе до отстраняването на предишния министър през ноември.