Шаренкова: Естественият съюзник на БСП са Радев и Йотова

"Бяхме наясно, че повече губим, отколкото печелим от участието в правителството на Росен Желязков и ще понесем политически щети, които започнаха да се усещат от самото начало на нашето присъствие в това управление, защото сключихме коалиция и сделка с ГЕРБ - партията, която 10-12 години беше нашият основен опонент. Ние даже нарушихме едно свое конгресно решение, че никога няма да влизаме в национална коалиция с партията на Бойко Борисов".

Това каза пред БНР Светлана Шаренкова, член на Националния съвет на БСП, като уточни, че партията е влязла в управлението в името на стабилността на страната след поредица от извънредни избори:

"Партията ни преглътна това участие, тъй като депутатите ни подписаха санитарния кордон около партията на Делян Пеевски. След излизането на АПС от коалицията младите хора в БСП започнаха да бият камбаната, че нещо не е така в нашето участие в това управление. ... Въпреки оценките на ръководството сега БСП не изпълни 6-те точки, които си беше поставило за решаване с участието във властта".

БСП не може да бъде патерица на която и да е друга партия, подчерта тя.

"И протестите, и настроението в самата партия показват, че авторитетът на БСП вместо да се покачи от участието в това управление, ние сваляме своята електорална реализация, която бихме могли да направим. От тази гледна точка ние решихме да проведем Конгрес на 7 и 8 февруари, в което няма нищо драматично и братоубийствено. Радвам се, че Националният съвет чу гласа на младите и прие идеята да се свика извънреден Конгрес, това е най-висшият орган на партията", коментира Светлана Шаренкова и добави, че в партията има притеснения от вероятността да не могат да преминат прага от 4% за влизане в следващото Народно събрание.

По думите ѝ ръководството на БСП е заявило пред Националния съвет на партията, че те не са били питани дали правителството да подаде оставка.

За първи път от създаването на партията председателят ѝ има по-нисък рейтинг от самата БСП, посочи още Шаренкова и подчерта, че Атанас Зафиров нито в обществото, нито в партията има някакво одобрение.

"БСП се нуждае от рестарт, от връщане към автентичните си ценности. ... Трябва да дойде ново поколение в партията. ... Конгресът трябва да избере и нов съюзник на БСП. Естественият съюзник е президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова и всички, които са подписали санитарния кордон около ДПС-НН на Пеевски. Може би звучи малко абстрактно, но аз съм убедена, че съвсем скоро тази конфигурация ще се изясни", заяви тя.