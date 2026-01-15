  • Instagram
Тръмп заплаши да потуши "бунта" в Минесота с армията

Стопкадър/Fox News
Президентът на САЩ Донлад Тръмп предупреди, че може да се позове на вековен закон за разполагане на американски войски в Минесота, тъй като щатските и федералните служители се сблъскват със съпротива и протести, след като миналата седмица, в Минеаполис, имиграционен агент застреля жена, американска гражданка и майка на три деца, предава Си Ен Ен.

"Ако корумпираните политици на Минесота не спазват закона и не спрат професионалните агитатори и бунтовници да атакуват патриотите от службата за Имиграция и митническо правоприлагане, които само се опитват да си вършат работата, ще задействам закона за метежите, както много президенти са правили преди мен, и бързо ще сложа край на пародията, която се случва в този някога велик щат", написа Тръмп в четвъртък в социалната си мрежа Трут сошъл.

Законът за метежите е приет за първи път през 1792 г. и променен през 1871 г. Той позволява разполагането на войски в САЩ в определени ситуации. Но друг закон от 1878 г. забранява използването на военни сили на територията на САЩ, посочва Си Ен Ен.

#САЩ #Доналд Тръмп

