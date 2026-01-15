НСИ: Годишната инфлация се забавя през декември 2025 г. до 5%

Инфлацията в България продължи да забавя леко темпа си на растеж през декември 2025 г. до 6-месечно дъно от 5,0% спрямо 5,2% през ноември, показват последните данни на Националния статистически институт.



На месечна база потребителските цени се повишиха с 0,1% спрямо ноември, когато скочиха с 0,5 на сто.



Средногодишната инфлация за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо дванайсетте месеца на 2024 г. е 4,6%, показват още данните на НСИ.



Най-голямо повишение на потребителските цени през декември спрямо ноември се наблюдава при направленията "Развлечения и култура" (с 2,2%), "Транспорт" (с 0,8%) и "Ресторанти и хотели" (с 0,4%). Намаление на цените е регистрирано при "Облекло и обувки" (спад 2,3%), "Съобщения" (с 0,9%) и "Разнообразни стоки и услуги" (с 0,1%).



Натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.) е 12,3%, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) е 41,4%, посочва НСИ.





СНИМКА: НСИ

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през декември също се повишава с 0,1% на месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се забавя до 3,5% от 3,7% през ноември.



Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

СНИМКА: НСИ

Индексът на цените за малката потребителска кошница през декември 2025 г. отчита увеличение с 0,2% спрямо ноември, като от началото на 2025 г. нараства с 5,6 на сто, показват още данните на НСИ.



Относно цените от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата, най-сериозно увеличение през декември спрямо предходния месец има при хранителните стоки (повишение с 0,4%), докато цените на услугите се повишават с 0,1%, а цените на нехранителните продукти се понижават с 0,1 на сто.