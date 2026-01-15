Пеевски подкрепи въвеждането на сканиращи машини за гласуване

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски подкрепи промени в изборния кодекс за въвеждането на сканиращи машини за гласуване.

Според него техниката трябва да бъде държавна, а не собственост на частни фирми:

"В Изборният кодекс трябва да се решат нещата. Ние сме казали да има машини, сканиращи машини, американски машини, както се провеждат изборите в Америка. Нека вече, ако това се случи да се види кои са фирмите, които ги произвеждат, за да можем да наемем, купим, но да бъде държавата, не частни фирми като "Сиела", защото видяхте ала балата те сами си я признаха в записите, нека никога да не се забравя, трябва да има техника.

Ако може да се случи да бъде записано, ако не да остане по сегашния начин гласуването, което значи с принтерите машините, но като принтери и с хартия, нищо не трябва да се променя. Ако се въвежда, трябва да е нещо по-добро. Това да са скенерите, но едно казвам - изборите няма да позволим да са откраднати."