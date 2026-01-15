Дипломатически източник от Брюксел: Приемането на еврото е необратимо

"Приемането на еврото е необратимо и България ще остане в еврозоната завинаги", заяви дипломатически източник от Брюксел в отговор на въпрос има ли механизъм, с който страната ни да излезе от нея. Той подчерта, че решението за отмяната на дерогацията е взето от Съвета на ЕС.

"Това е европейско решение и в резултат България е задължена да приеме еврото", подчерта той.

До 1 януари т.г. България като страначленка се ползваше с дерогация от задължението за въвеждане на еврото. Това важи за всички присъединили се към ЕС държави, тъй като въвеждането на единната валута не става веднага с влизането в Съюза.

На първото заседание на Еврогрупата на 19-ти януари ще бъде отбелязан този момент, който бе определен от източника като "Исторически и радостен". Той уточни, че финансовият министър в оставка Теменужка Петкова ще информира колегите си как е преминало въвеждането на еврото. "По наша информация, това е станало много гладко", отбеляза той.