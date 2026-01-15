Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Мъж на 24 години е загинал, а други двама души са ранени при срутване на хале на ул. "Суходолска" в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Тримата са били затиснати под отломките. Мъжът е починал в линейката на път към болница. Халето се е срутило при ремонт на автокъща, уточниха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен в 13:48 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в София. На място са били изпратени две линейки. Въпреки усилията на реанимационния екип, млад мъж с черепно-мозъчна травма е починал. Единият от пострадалите - мъж на 51 години с травма на крака и кръста, е бил транспортиран във Военномедицинска академия. Вторият пострадал - на 50 години, е отказал преглед, посочиха още от ЦСМП.