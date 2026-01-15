Кая Калас се пошегува, че световните събития са 'подходящ момент' човек да започне да пие

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас направи шеговит коментар пред ръководителите на Европейския парламент, като отбеляза, че настоящото състояние на световните дела може да е „добър момент“ човек да започне да пие. Думите ѝ са били споделени неофициално по време на заседание на Конференцията на председателите, в която участват лидерите на политическите групи в парламента, като част от новогодишните ѝ поздрави. Според присъствали на срещата, Калас, която по принцип не пие много, е направила препратка към все по-сложната и напрегната международна обстановка.

Шегата ѝ идва в период на засилена геополитическа активност за Европейския съюз. Тя съвпада с разговори между външните министри на Гренландия и Дания и представители на САЩ, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, на фона на заплахите на бившия президент Доналд Тръмп, свързани с Гренландия. В същото време ЕС е изправен и пред други сериозни глобални кризи, включително напрежението в Иран, продължаващите войни в Украйна и Газа, както и действията на САЩ във Венецуела, които допълнително усложняват дипломатическия дневен ред на съюза.

Калас, която координира външната политика на ЕС от името на 27-те държави членки и Европейската комисия, наскоро заяви готовност да предложи нови санкции срещу Иран. Поводът е твърдият отговор на иранските власти срещу протестиращи, при който по данни на правозащитни организации са загинали хиляди хора. Калас не е предоставила незабавен коментар по повод шеговитото ѝ изказване.