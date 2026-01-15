Европейски военни сили се разполагат в Гренландия на фона на заплахите от САЩ за анексиране

Военнослужещи от няколко европейски държави, сред които Германия, Франция, Швеция и Норвегия, започнаха да пристигат в Гренландия тази седмица по покана на Дания. Разполагането съвпада с нарастващо напрежение около многократните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон може да поеме контрол над арктическия остров. Гренландия е полуавтономна територия в рамките на Кралство Дания и има ключово стратегическо значение, както и богати природни ресурси. Тръмп аргументира позицията си с опасения за нарастващото влияние на Русия и Китай в региона.

По данни на германското министерство на отбраната, транспортен самолет Airbus A400M е превозил в четвъртък разузнавателен екип от 13 военнослужещи до Гренландия. Мисията, която продължава до събота, има за цел да проучи възможностите за бъдещ военен принос в подкрепа на Дания, включително в сферата на морското наблюдение. Норвегия изпраща двама военнослужещи, а Швеция – няколко офицери. Френският президент Еманюел Макрон потвърди, че Франция участва в съвместното учение „Operation Arctic Endurance“, като първоначално ще изпрати около 15 планински специалисти, а допълнителни сили са на път. Великобритания също е командировала офицер към разузнавателната група.

Дания засили военното си присъствие в Гренландия в отговор на това, което определи като „геополитическо напрежение“, разполагайки допълнителни самолети, кораби и войници в координация със съюзниците от НАТО. Датското министерство на отбраната подчерта, че разширяването на присъствието цели укрепване на регионалната сигурност, без директно да посочва Съединените щати.

Моментът на европейските разполагания подчертава стратегическото значение на Гренландия и вътрешните напрежения в рамките на НАТО. Тръмп нееднократно заяви, че САЩ трябва да поемат контрол над острова, включително и със сила, ако е необходимо, като твърди, че това би било в интерес на алианса. Тези изявления предизвикаха сериозно безпокойство в Европа, а Дания предупреди, че евентуално нападение срещу Гренландия би подкопало сериозно единството на НАТО.

Във Вашингтон представители на Дания и Гренландия проведоха срещи с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Разговорите бяха определени като открити и конструктивни, но „фундаменталното разногласие“ относно бъдещото управление на Гренландия остава. Страните се договориха да създадат работна група на високо равнище, която да търси възможни решения.

Европейските държави засилват и дипломатическото си присъствие в Гренландия. Канада планира да открие консулство в Нуук през следващите седмици, а Франция ще открие официално свое консулство на 6 февруари. Канадският външен министър Анита Ананд потвърди подкрепата за суверенитета на Дания и Гренландия, а френският външен министър Жан-Ноел Баро призова САЩ да прекратят заплахите си, като предупреди, че всяко нападение срещу държава членка на НАТО би било в разрез с американските интереси.

В момента САЩ поддържат около 150 военнослужещи в базата Питуфик в северозападна Гренландия, а съюзниците от НАТО отдавна провеждат съвместни учения в Арктика. Последните европейски разполагания обаче имат и силен символичен заряд, демонстрирайки солидарност с Дания и принципа на колективната отбрана в алианса.