Делян Пеевски за третия мандат и решението на президента: Горчиво
Лидерът на ДПС-Ново начало обяви пред медии в Народното събрание, че разчита „горчиво“ на решението на президента Румен Радев да даде третия мандат на АПС.
Той обяви, че няма да позволят да се откраднат изборите.
ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос, каза още той.
Още по темата:
- » Пеевски подкрепи въвеждането на сканиращи машини за гласуване
- » ПП-ДБ: ИТН и БСП спасиха охраната на Пеевски и Борисов
- » Пеевски: Тръмп даде отличен пример за лидерство с отстраняването на диктатора Мадуро
Коментирай
Най-четено от Политика
Хекимян: Терзиев режисира кризата с боклука16:38 10.01.2026 | Политика
Желязков върна първия мандат: Радев го поздрави за оставката10:47 12.01.2026 | Политика
Последно от Политика