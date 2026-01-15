  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +7
Пловдив: +7 / +10
Варна: +2 / +6
Сандански: +6 / +8
Русе: -1 / +0
Добрич: +0 / +0
Видин: +5 / +9
Плевен: +3 / +9
Велико Търново: +2 / +7
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +4 / +6
Стара Загора: +5 / +7

Делян Пеевски за третия мандат и решението на президента: Горчиво

  • Сподели в:
  • Viber
Делян Пеевски за третия мандат и решението на президента: Горчиво
A A+ A++ A

Лидерът на ДПС-Ново начало обяви пред медии в Народното събрание, че разчита „горчиво“ на решението на президента Румен Радев да даде третия мандат на АПС.

Той обяви, че няма да позволят да се откраднат изборите.

ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос, каза още той.

#Делян Пеевски

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите