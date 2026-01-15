САЩ поемат контрол върху приходите от венецуелски петрол след първа продажба при Тръмп

САЩ са осъществили първата си продажба на венецуелски петрол по време на администрацията на Доналд Тръмп, като сделката е на стойност 500 милиона долара (около 1,1 милиарда лева / 460 милиона евро), съобщава Semafor. Продажбата идва след ареста на бившия венецуелски лидер Николас Мадуро на 3 януари. След задържането на Мадуро, Тръмп обяви, че САЩ ще поемат контрола върху петролните резерви на Венецуела и ще мобилизират американски компании да инвестират милиарди във възстановяването на износената петролна инфраструктура на страната.

На 9 януари Тръмп подписа указ, който определя как приходите от продажбата на венецуелски петрол ще бъдат защитени от съдебни искове или действия на кредитори в САЩ, като гарантира, че средствата остават в сметки под контрола на американското правителство. Semafor съобщава, че основната сметка за тези постъпления се намира в Катар. Говорителката на Белия дом Тейлър Роджърс определи сделката като „историческа“, като подчерта ползите както за американските, така и за венецуелските граждани. Секретарят по енергетиката Крис Райт добави, че се очакват нови продажби на петрол в следващите дни и седмици, като САЩ ще следят процеса.

Венецуела разполага с приблизително 303 милиарда барела суров петрол, което представлява около една пета от световните резерви, според Администрацията за енергийна информация на САЩ. Тръмп е подчертал, че големите американски петролни компании ще инвестират значително за възстановяване на сектора, с цел генериране на приходи и стабилизиране на производството.

Паралелно с икономическите мерки, Тръмп проведе телефонен разговор с временния президент на Венецуела Делси Родригес, описвайки дискусията като „дълга и продуктивна“. Родригес, която пое властта след ареста на Мадуро, посочи, че разговорът е протекъл „в рамките на взаимно уважение“ и двамата лидери обсъдили двустранна програма, ползотворна за двете държави, включително петрол, търговия, минерали и национална сигурност. В социалните мрежи Тръмп похвали Родригес като „чудесен човек“ и заяви, че партньорството ще направи Венецуела „велика и просперираща отново, може би повече от всякога“.

Временният кабинет на Родригес се опитва да поддържа баланс, като същевременно запазва добри отношения със САЩ и управлява последователите на Мадуро, все още активни в сигурността и разузнаването. На първата си пресконференция след поемането на властта тя обяви нова ера на по-голяма толерантност към политическите опоненти и продължи освобождаването на политически затворници, венецуелци и чужденци, като процесът се дължи на предишни действия на Мадуро. Мадуро, сега задържан в САЩ, призова гражданите да „имат доверие на Делси и нейния екип“, според съобщение на сина му, Николас Мадуро Герра.

Стратегията на администрацията на Тръмп изглежда насочена към стабилизиране на венецуелската петролна индустрия, като същевременно се налага американски контрол по време на преходния период, поставяйки двете държави в тясно управлявано икономическо и политическо партньорство.