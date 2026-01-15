Ръст на грип и ОРЗ във Великотърновско

Ръст на случаите на грип и респираторни заболявания отчитат във Великотърновско, но пикът на болните още не е достигнат. Детските отделения в болниците в областта обаче са препълнени.

От здравната инспекция са в готовност скоро да обявят грипна епидемия.

Виолина Георгиева води двете си малки деца на педиатър, тъй като са с висока температура и кашлица. Изчаква резултатите от кръвните изследвания, за да получат адекватно лечение.

"Все още не знаем, надяваме се да не е грип, но може и да е такъв. Кашлица, температура - малката и големият съответно. Пускаме изследвания, за да сме сигурни, че всичко е наред", сподели пред Bulgaria ON AIR Георгиева.

Все повече са болните и в училищата във Велико Търново.

Детското отделение на великотърновската болница е препълнено и увеличават леглата.

"Отделението ни е на пълен капацитет, повече от леглата, които имаме, сме запълнили! Грип А преобладава, а преобладаващите случаи са в кърмаческа и ранна детска възраст - децата идват с висока температура, отпадналост, а впоследствие се появяват симптоми като суха кашлица и засягане на горните дихателни пътища", каза началникът на отделението по педиатрия д-р Валентин Точков.

Здравните власти прогнозират, че до дни ще бъде достигнат пик на заболеваемостта.

"През последната седмица се наблюдава увеличаване на регистрираните случаи на грип и ОРЗ, но стойностите са под тези за обявяване на епидемична ситуация. Трябва да достигнем заболеваемост от 152 на 10 000, а в момента отчитаме стойности от 127", заяви директорът на дирекция "Заразни болести" към РЗИ д-р Ирина Млъзева.

Педиатрите смятат, че трябва да се вземат мерки и да се обяви ваканция за детските заведения и училищата.