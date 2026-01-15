Уролог: Ето как тялото се "рестартира" след 30 дни без алкохол

Един месец въздържание от алкохол е напълно достатъчен, за да предизвика видими промени в организма, но социалните навици често са по-голямата пречка от физическата зависимост. Това става ясно от думите на д-р Николай Милушев, уролог в УМБАЛ "Аджибадем Сити Клиник", който коментира популярната инициатива "Dry January" (Сух януари).

Въпреки че януари е традиционен месец за "нови начала", медицинската статистика показва, че много хора подценяват кумулативния ефект на "едната чаша вино вечер".

Един от най-разпространените митове е, че алкохолът помага за съня. Д-р Милушев деконструира това схващане, като обяснява разликата между "заспиване" и "качествен сън".

"Много хора подценяват ефекта на алкохола върху ежедневното си състояние. Истината е, че дори умерената консумация влияе върху съня, хидратацията и нивата на енергия," предупреждава специалистът.

Според него, макар алкохолът да ускорява заспиването, той драстично влошава фазите на дълбокия сън, които са критични за възстановяването на мозъка. Премахването на вечерното питие води до по-качествена почивка и липса на сутрешна умора.

Биологичната цена на дехидратацията

Основният механизъм, по който алкохолът вреди, е диуретичният ефект – насилственото изхвърляне на течности и ценни електролити от тялото. Това състояние често се бърка с обикновена умора.

"Резултатът често е главоболие, затруднена концентрация и усещане за „мозъчна мъгла“," обяснява д-р Милушев. Той подчертава, че възстановяването на баланса изисква не просто вода, а възстановяване на електролитния баланс (натрий, калций и калий), които са от съществено значение за нервната система и мускулите.

Черният дроб не се нуждае от "детокс продукти", а от почивка

Противно на агресивния маркетинг на хранителни добавки за "детокс", д-р Милушев припомня, че тялото има собствени механизми за пречистване, стига да не му се пречи.

"Черният дроб и бъбреците работят постоянно, но когато премахнем алкохола и увеличим приема на течности, ние реално улесняваме естествените процеси на пречистване в тялото," категоричен е лекарят.

Паузата от 30 дни води и до косвен икономически и метаболитен ефект – намаляване на приема на "празни калории" от алкохола и избягване на късните хранения, провокирани от консумацията му.

Социалният капан

Успехът на подобни инициативи не зависи от строгите забрани, а от промяната на навиците. Лекарят съветва да се използва стратегията на "заместването" – консумация на вода (минерална или газирана с лимон) по време на социални събития, за да се избегне психологическото усещане за лишение, без да се прави компромис със здравето.

"Понякога най-добрият старт на годината не е в радикалните промени, а в една добре премерена пауза," обобщава д-р Милушев.