Асен Василев: Заплатите трябва да бъдат индексирани с 5,2% инфлация
В удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация, която е 5,2%. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.
„Това, за съжаление, е доста високо - два пъти по-високо, отколкото аз оставих като финансов министър, тръгвайки си април 2024 година, когато беше 2,3%“, допълни той.
По думите му това означава, че всички доходи трябва да бъдат индексирани с тези 5,2%. „Когато се приема бюджетът за 2026 година, ние ще държим да има драстично намаление на броя министерства“, твърди Василев.
Още по темата:
- » „Информационно обслужване“ отвърна на Асен Василев за електронното гласуване
- » Василев: На всички е ясно, че нови машини за два месеца не могат да се въведат
- » Асен Василев: В никакъв случай няма да имаме обща кандидатура за президент с ГЕРБ!
Коментирай
Най-четено от Политика
Хекимян: Терзиев режисира кризата с боклука16:38 10.01.2026 | Политика
Желязков върна първия мандат: Радев го поздрави за оставката10:47 12.01.2026 | Политика
Последно от Политика