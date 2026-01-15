  • Instagram
Асен Василев: Заплатите трябва да бъдат индексирани с 5,2% инфлация

Асен Василев: Заплатите трябва да бъдат индексирани с 5,2% инфлация
В удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация, която е 5,2%. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Това, за съжаление, е доста високо - два пъти по-високо, отколкото аз оставих като финансов министър, тръгвайки си април 2024 година, когато беше 2,3%“, допълни той.


По думите му това означава, че всички доходи трябва да бъдат индексирани с тези 5,2%. „Когато се приема бюджетът за 2026 година, ние ще държим да има драстично намаление на броя министерства“, твърди Василев.

