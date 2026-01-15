Ива Митева: ИТН бетонираха охраната на Пеевски с глупав ход

Парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) е изиграла ролята на "полезния идиот" за статуквото, блокирайки промените в Закона за НСО чрез нелогичен процедурен ход. Това стана ясно от думите на бившия председател на Народното събрание и експерт по конституционно право Ива Митева. В интервю за Евроком тя деконструира целия политически спектакъл от последните дни и разкри, че дори законът да беше минал, Делян Пеевски щеше да запази държавната си охрана благодарение на "вратичка", отворена още през 2020 година заради Иван Гешев.

Политическа "глупост" или скрита договорка?

Митева не спести критиките си към бившите си съпартийци, определяйки поведението им в пленарната зала като лишено от всякаква логика. Тя визира скандалното гласуване, при което ИТН първо подкрепиха ограничаването на охраната за депутати, а минути по-късно – след поискана почивка – обърнаха вота си на "въздържал се", с което фактически убиха законопроекта.



"За мен това решение беше глупаво, защото те можеха на прегласуването отново да гласуват ‘за’ и когато се направи процедура за преминаване към второ гласуване, вече тогава да се въздържат", обясни процедурната неграмотност на депутатите Митева. Според нея, ходът на ИТН е лишил парламента от възможността да коригира текстовете между двете четения и е обслужил интересите на тези, които искат запазване на статуквото.

Схемата "МВР вместо НСО"

Най-същественият момент в анализа на Митева обаче не е политическата интрига, а правният механизъм, който осигурява комфорта на Делян Пеевски. Оказва се, че целият шум около Закона за НСО е "димна завеса".



Според юристката, в момента Пеевски не се охранява от НСО, а от дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ към МВР. Това прави промените в Закона за НСО практически безпредметни за неговия случай.

Тази възможност е създадена през 2020 година с конкретна цел – обслужване на тогавашния главен прокурор Иван Гешев.

"Тогава промяната 2020 година се направи заради Иван Гешев. Спомнете си, че той имаше конфликт с президента и не искаше да бъде охраняван от НСО, тъй като тя е под шапката на президента", припомни Митева.



Тогава управляващите добавят категорията "и други лица" в Закона за МВР. Това позволява на вътрешното министерство (което е под контрола на изпълнителната власт) да дублира функциите на НСО (която е под контрола на президента).

"Ето това явно е направено за Делян Пеевски и МВР го охранява абсолютно законно", категорична бе Митева. Тя подчерта, че в сегашния законопроект на Иво Мирчев липсва предложение за премахване на тази дублираща функция, което означава, че дори при успех на закона, данъкоплатците щяха да продължат да плащат за охраната на Пеевски през бюджета на МВР.



Освен темата за охраната, Ива Митева алармира за друг подводен камък в предложените промени – чистката в службите за сигурност. Текстовете в преходните и заключителните разпоредби предвиждат прекратяване на мандатите на шефовете на ДАТО (Държавна агенция "Технически операции") и разузнаването в едномесечен срок.

Опасността, според Митева, се крие във възможността начело на тези ключови структури да бъдат поставени "временно изпълняващи длъжността" лица. Практиката в България показва, че "временното" често става постоянно, което позволява на управляващото мнозинство да заобикаля процедурите за избор и съгласуване с президента, овладявайки службите чрез удобни, но нелегитимни ръководители.