Тръмп: Зеленски забавя мирните преговори, Путин е готов за сделка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски, а не руският президент Владимир Путин, забавя напредъка към възможно мирно споразумение. В интервю за Ройтерс на 14 януари Тръмп посочи, че според него Путин е готов да сключи сделка за прекратяване на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, докато Зеленски проявява по-голяма предпазливост.

„Мисля, че той [Путин] е готов за сделка. Мисля, че Украйна е по-малко готова за сделка“, каза Тръмп. На въпрос защо водените от САЩ преговори до момента не са успели да разрешат конфликта, той директно посочи Зеленски като причина. Тръмп не изключи възможността да се срещне с украинския президент на Световния икономически форум в Давос, добавяйки: „Ще се срещнем – ако той е там. Аз ще бъда там.“

Коментарите на Тръмп идват в момент, когато неговите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се подготвят за пътуване до Москва за разговори с Путин. Той посочи, че САЩ могат да предоставят и гаранции за сигурност на Украйна, ако бъде постигнато споразумение, като отбеляза: „Ако можем да уредим нещо, ще помогнем. Те губят по 30 000 войници на месец,Украйна и Русия. Сега Европа ще ни помага с това.“

Украйна вече е приела няколко предложения за мир, подкрепяни от САЩ, докато Русия ги отхвърля и продължава да води война. Зеленски разработва обширен план: на 26 декември той заяви, че 20-точковият му мирен план е завършен на 90% и описа срещата си с Тръмп на 28 декември във Флорида като продуктивна, с цел финализиране на детайлите до пълна готовност. На 12 януари Зеленски е инструктирал украинския преговорен екип да завърши документ за гаранции за сигурност с помощта на САЩ.

Киев прояви гъвкавост в преговорите, включително временно спиране на кандидатурата си за членство в НАТО, ако бъдат предоставени солидни гаранции за сигурност, както и изтегляне на войски от потенциални свободни икономически зони, за да отговори на руските изисквания в източна Украйна. Зеленски е предложил рамка, която може да включва демилитаризирани или свободни икономически зони, за да удовлетвори и двете страни, докато Русия продължава да държи максималистки позиции.

Напрежението се увеличи след твърдение, че Украйна е опитала дронова атака срещу резиденцията на Путин след посещението на Зеленски в САЩ на 28 декември. Кремъл заяви, че ще засили преговорната си позиция, докато Тръмп първоначално прояви гняв, но по-късно се усъмни в информацията след допълнителен преглед. Американските разузнавателни служби потвърдиха, че Украйна не е извършила атаката, подкрепяйки незабавното отричане от Киев.

Русия многократно е отказвала примирия, като отхвърли коледното прекратяване на огъня на 16 декември и заявява, че няма да спре военните действия без „цялостно мирно споразумение“, според руския външен министър Сергей Лавров. Независимо от международните усилия, Москва увеличи дроновите и ракетните удари. Между 8 и 9 януари руски удари поразиха Киев и околните предградия, убивайки поне четирима души и ранявайки 25, като атаките нарушиха електричеството и отоплението за стотици хиляди хора, а предградията Буча, Хостомел и Ирпин останаха без ток и вода. Заместник-министърът на енергетиката Николай Колисник заяви, че Русия „играе на пълна сила“, за да унищожи енергийната инфраструктура на Украйна.

Мисията за наблюдение на правата на човека на ООН в Украйна съобщи на 12 януари, че 2025 е била най-смъртоносната година за цивилни от началото на руската инвазия през 2022 г. Тези събития подчертават продължаващите хуманитарни и стратегически предизвикателства пред Украйна, докато мирните преговори продължават под посредничеството на САЩ.