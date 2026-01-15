Тръмп: Иран спряха убийствата на протестиращи! Техеран отлага екзекуциите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е получил уверения, че иранските власти са спрели убийствата на протестиращи и няма да продължат с планираните екзекуции, което предполага възможно облекчаване на напрежението след дни на агресивна реторика и от двете страни. Говорейки в Белия дом в сряда, Тръмп посочи, че информация от това, което той определи като „много важни източници от другата страна“, показва, че смъртоносната сила срещу демонстрантите е спряла и че очакваните екзекуции вече не са планирани. Той обаче подчерта, че САЩ все още не са проверили тези твърдения и ще изчакат да видят как ще се развият събитията.

Изказването на Тръмп последва серия от негови заявления през последните дни, в които той посочваше, че САЩ са готови да подкрепят иранския народ по време на насилственото потушаване на протестите. Според организацията Iran Human Rights, базирана в Норвегия, поне 3428 души са загинали до момента, а над 10,000 са арестувани. Въпреки това, Тръмп не уточни източниците на своята информация или как Вашингтон ще я потвърди. На въпрос дали военни действия на САЩ вече са изключени, той отговори, че администрацията му ще „наблюдава и ще види“ как ще се развият събитията.

В отделно и неочаквано развитие, иранските държавни медии съобщиха в четвъртък, че Ерфан Солтани, за когото широко се съобщаваше, че е заплашен с незабавна екзекуция, всъщност не е осъден на смърт. Около същото време иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред Fox News, че Техеран няма планове да извършва екзекуции във връзка с протестите. Той подчерта, че обесването на хора е „изключено“ и няма намерение да се изпълняват смъртни наказания върху задържаните нито веднага, нито в близко бъдеще.

Тези изявления рязко контрастират с по-ранни сигнали от иранската съдебна власт. В сряда ръководителят на съдебната система Голамхосейн Мохсени-Еджеи призова властите да действат бързо срещу над 18,000 души, задържани по време на безредиците, като поиска бързи процеси и наказания, включително екзекуции. Той аргументира, че забавянето би отслабило желания ефект. Коментарите му изглежда директно предизвикват Тръмп, който предупреди в интервю за CBS, че САЩ ще предприемат много силни действия, ако екзекуциите бъдат извършени.

Периодът преди изявлението на Тръмп беше белязан от нарастващо регионално напрежение и признаци за потенциална военна ескалация. Иран внезапно затвори въздушното си пространство за повечето полети рано в четвъртък без ясна причина, принуждавайки авиокомпании като Lufthansa да пренасочат полетите си извън иранското и иракското въздушно пространство до ново известие. Въпреки че затварянето беше по-късно удължено, Иран отвори въздушното си пространство няколко часа по-късно, а данните за следене на полети показаха, че някои самолети започват да се връщат към Техеран.

В същото време посолствата на САЩ в региона предприеха предпазни мерки. Част от персонала на голяма американска военна база в Катар бе посъветван да евакуира, а посолството на САЩ в Кувейт нареди на служителите временно да спрат пътуванията до военните бази на страната. В Саудитска Арабия американското посолство призова персонала да проявява внимание и да избягва военни обекти. Посолството на САЩ в Доха също препоръча ограничаване на несъществени пътувания до авиобазата Ал Удейд, която приема части на ВВС на САЩ и други чужди сили, въпреки че посолството увери, че нивата на персонал и консулските услуги остават непроменени.

Старши ирански служител заяви, че Техеран е предупредил държавите в региона, домакини на американски военни бази, включително Саудитска Арабия и Турция, че тези обекти ще бъдат атакувани, ако САЩ нанесат удар срещу Иран. През юни Иран извърши ограничен и в голяма степен символичен удар по Ал Удейд след атаки на САЩ срещу ирански ядрени съоръжения, епизод, който подчертава рисковете от ескалация.

Няколко европейски правителства също реагираха на влошаващата се сигурност. Великобритания временно затвори посолството си в Техеран и изтегли персонал, посочвайки опасения за сигурността, като същевременно призова британските граждани да не пътуват до Иран. Испания, Полша и Италия препоръчаха на своите граждани да напуснат страната. Външното министерство на Индия също призова индийските граждани в Иран, оценени на около 10,000 души, да се приберат чрез наличните транспортни средства.

Докато напрежението изглеждаше облекчено, Арагчи се опита да смекчи тона на Иран към Вашингтон. В интервю за Fox News той призова САЩ да търсят преговори вместо конфронтация, подчертавайки, че дипломацията е по-добрият път, въпреки че Техеран има малко положителен опит с Вашингтон. На въпрос какво послание би изпратил на Тръмп, Арагчи каза, че диалогът все още е по-добър път.

Коментарите на Тръмп имаха незабавен ефект върху световните пазари. Цените на петрола спаднаха с около 3 процента, тъй като страховете от прекъсвания на доставките намаляха, докато цените на златото и среброто също се понижиха. Петролните котировки се бяха повишили рязко в предишните дни, след като Тръмп говори открито за възможността да подкрепи иранските протестиращи и намекна за потенциални действия.

В отделно интервю за Reuters, Тръмп каза, че не е сигурен дали изгнаният опозиционен лидер Реза Пахлави би могъл реалистично да оспори режима в Иран. Докато описва Пахлави като „много приятен“, Тръмп се съмнява дали той ще бъде приет вътре в Иран и каза, че ситуацията още не е достигнала този момент.

Съветът за сигурност на ООН беше насрочен за днес за брифинг относно събитията в Иран. Междувременно външните министри на страните от Г7 заявиха, че са готови да наложат допълнителни ограничителни мерки върху Техеран заради начина, по който се справя с протестите, посочвайки умишленото използване на насилие, убийствата на демонстранти, произволните арести и заплахите.

Въпреки твърдението на Тръмп, иранските власти продължиха да изпращат смесени сигнали. Командирът на Революционната гвардия Мохаммад Пакпур обвини САЩ и Израел за подбуждане на протестите и за смъртта на хора от двете страни, без да предоставя доказателства, като предупреди, че те ще понесат отговорност в подходящия момент. Тези заплахи, комбинирани с по-ранните изявления за бързи процеси и екзекуции, подчертават несигурността около следващите стъпки на Иран, дори когато и двете страни публично сигнализират желание да избегнат незабавна ескалация.