  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +12
Пловдив: +7 / +14
Варна: +2 / +8
Сандански: +6 / +10
Русе: -1 / +3
Добрич: -1 / +2
Видин: +5 / +11
Плевен: +4 / +9
Велико Търново: +2 / +10
Смолян: -2 / +5
Кюстендил: +4 / +9
Стара Загора: +5 / +9

АПС: Благодарим на президента, ще приемем мандата

  • Сподели в:
  • Viber
АПС: Благодарим на президента, ще приемем мандата
A A+ A++ A

Председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков с коментар пред журналисти, след като президентът Румен Радев обяви, че ще връчи третия мандат на формацията.

"Изказваме нашата благодарност към президента за решението му, приемаме връчването на третия мандат на нашата група като чувствителна оценка за нашите последователни усилия в рамките на 51-ото НС", каза той.

По думите му, имайки предвид спецификата на третия мандат, предстои заседание на парламентарната група и ще излязат с решение за това, което предстои.

"Ние ще приемем мандата, а останалото ще обсъдим с колегите и ще ви кажем какво следва" , допълни Садъков.

Припомняме, че президентът Румен Радев ще връчи мандата на „Алианс за права и свободи“ на 16 януари, от 10.00 часа.

#президента

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите